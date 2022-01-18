CHP'ye yakınlığıyla tanınan Avukat Feyza Altun kimdir?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun'un sosyal medyada paylaştığı paylaşım 'AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok' paylaşımı tepkilere neden oldu. Peki, Feyza Altun kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar haberimizde…

CHP Kadın Kolları Başkan adayı da olan Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkilerin odağı oldu. Attığı tweette “AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok” diyen Feyza Altun, bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

Feyza Altun, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise “Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bir duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime” dedi.





FEYZA ALTUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini bitiren Feyza Atun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlamaktadır. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, “Kadının Fenni” isimli kitabıyla da tanınmaktadır.

Fox TV ekranlarında yayınlanan "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı programında danışman avukat olarak çalışmıştır. Geçtiğimiz yıllarda bir duruşmaya 7 aylık bebeğiyle girmesiyle haberlerde ve sosyal medyada büyük ses getiren Altun, aynı zamanda muhalif yönüyle tanınmaktadır. Birçok kadın ve çocuk istismarı davasında da vekil olmuştur.

Günümüzde, Altun Hukuk & Danışmanlık bürosunda avukatlık mesleğini devam etmektedir. Ayrıca CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu "Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı"'dır.

Altun, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir.

Feyza Altun, İlker Sungurlar ile evlidir. Çiftin oğlu vardır. .