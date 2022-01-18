Bursa-Ankara yolu kapandı mı? Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak?
Bursa-Ankara yolu kapandı mı? Olumsuz hava koşulları yurdun her köşesinde etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışı ulaşım hatlarının da tıkanmasına neden oluyor. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ankara'ya ulaşmak isteyen vatandaşlar da Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak? Bursa-Ankara yolu açıldı mı? gibi soruları sormaya başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.
2022-01-18 11:26:10
Bursa-Ankara yolu kapandı mı? Olumsuz hava koşulları yurdun her köşesinde etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışı ulaşım hatlarının da tıkanmasına neden oluyor. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ankara'ya ulaşmak isteyen vatandaşlar da Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak? Bursa-Ankara yolu açıldı mı? gibi soruları sormaya başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.
Bursa-Ankara yolu kapandı mı?
Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.
Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak?
Kara yolunu açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Kar temizleme makineleri ve tuzlama işlemleri tüm hızıuyla sürüyor. .
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