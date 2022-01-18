Bursa-Ankara yolu kapandı mı? Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak?

Bursa-Ankara yolu kapandı mı? Olumsuz hava koşulları yurdun her köşesinde etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışı ulaşım hatlarının da tıkanmasına neden oluyor. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ankara'ya ulaşmak isteyen vatandaşlar da Bursa-Ankara yolu ne zaman açılacak? Bursa-Ankara yolu açıldı mı? gibi soruları sormaya başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.