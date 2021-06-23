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Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu?

Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu? Habertürk yazarı ve sunucusu Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden kendisini etiketleyerek paylaşımda bulunan Cemile Taşdemir'a ağır sözler söyledi. Cemile Taşdemir Twitterda yaptığı 'Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' paylaşımına Altaylı 'Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma.' sözleriyle yanıt vermesi herkesin tepkisine neden oldu. Olaydan sonra Cemile Taşdemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu? Cemile Taşdemir Fatih Altalı olayı nedir?

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Google News - Timeturk
23.06.2021 14:11:51
Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu?

Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu? Habertürk yazarı ve sunucusu Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden kendisini etiketleyerek paylaşımda bulunan Cemile Taşdemir'a ağır sözler söyledi. Cemile Taşdemir Twitterda yaptığı "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." paylaşımına Altaylı "Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma." sözleriyle yanıt vermesi herkesin tepkisine neden oldu. Olaydan sonra Cemile Taşdemir'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu? Cemile Taşdemir Fatih Altalı olayı nedir?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı genç bir kadına ağır sözlerle yüklendi. Altalı'nın sözleri sosyal medyadan da binlerce kişinin tepkisine neden oldu. Gelişmelerden sonra Cemile Taşdemir'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir Fatih Altaylı'ya ne sordu?

Cemile Taşdemir kimdir? 

Cemile Taşdemir'in kim olduğuna dair çok fazla bilgi bulunmuyor. Cemile Taşdemir Fatih Altaylı ile ilgili bir paylaşım yapmış ve Fatih Altaylı'dan çok ağır yanıtlar gelmişti. Peki Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir witter hesabından ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk."şeklindeki payaşımına Altaylı ''Yaratık, benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' diyerek yanıt vermişti. Olay sonraı birçok kişi Altaylu'nın sözlerine tepki göstermişti. Fatih Altalı'nın genç kadından özür dileyip dilemediği ise henüz bilinmiyor. 

Cemile Taşdemir Twitter hesabı

Cemile_Taşdemir_kimdir

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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