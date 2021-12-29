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TIMETURK / GENEL / Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak?

Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak?

Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz Witcher'da mı oynayacak? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan The Witcher göndermeli yeni reklam geldi. Stand-up gösterisinin tanıtımı için çekilen reklam izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için hazırlanan reklam filminde Cem Yılmaz yanlışlıkla The Witcher setine giriyor ve olanlar oluyor.

1 Saat Önce
2021-12-29 15:18:33
Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak?

Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz Witcher'da mı oynayacak? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan The Witcher göndermeli yeni reklam geldi. Stand-up gösterisinin tanıtımı için çekilen reklam izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için hazırlanan reklam filminde Cem Yılmaz yanlışlıkla The Witcher setine giriyor ve olanlar oluyor.

Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Netflix'te yayınlanacak. Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta Netflix'te gösterimi için hazırlanan reklam filmi izleyenleri şaşırttı. Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak? sorusu sosyal medyada oldukça fazla sorulmaya başlandı.

Cem Yılmaz Witcher reklamı izle

Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak?

Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın Netflix'te yayınlanacağı duyurulmuştu. Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için Netflix bir reklam filmi hazırladı.Reklam filminde Cem Yılmaz'ın yanlışlıkla The Witcher setine giriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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