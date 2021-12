Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz The Witcher'da mı oynayacak?

Cem Yılmaz Witcher reklamı izle | Cem Yılmaz Witcher'da mı oynayacak? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan The Witcher göndermeli yeni reklam geldi. Stand-up gösterisinin tanıtımı için çekilen reklam izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için hazırlanan reklam filminde Cem Yılmaz yanlışlıkla The Witcher setine giriyor ve olanlar oluyor.