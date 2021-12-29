Soğuk havalarda kuruyan ellerinizi böyle yumuşatın

Kışın soğuk havaların etkisiyle ellerimiz kuruyup çatlayabiliyor. Hatta bir süre sonra kanayan yaralar dahi oluşabiliyor. Peki kuruyup çatlayan eller için ne yapmak gerekir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Kışın havalar soğuyunca cildimiz bu durumdan oldukça olumsuz etkileniyor. Ellerimiz kuruyor, çatlıyor hatta yara olup kanayabiliyor. Bu durumu önlemek için cildimize gereken nemi kazandırmamız gerekiyor.

Ellerimize doğal bir şekilde nem kazandırmak için ne yapmak gerekir?

Manuka balı - Manuka balı antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kuru ve tahriş olmuş cildinize manuka balı sürerseniz cildiniz yenilenir ve gereken nemi kazanır.

Ayçiçek yağı ve yulaf - Ayçiçek yağı kuru ve yıpranmış cildi nemlendirir ve gençlik kazandırır. Yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp ellerinize sürerseniz peeling etkisi oluşturup cildinizi hem nemlendirir hem de ölü hücrelerden arındırır.

B3 Vitamini - B3 vitamini yönünden zengin besinler tüketirseniz veya niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız cildiniz gereken nemi kazanacaktır. Cildinizin zaman içerisinde daha pürüzsüz olduğunu fark edeceksiniz. Aynı zamanda dermatologlar, B3 vitamininin cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına destek olduğunu belirtiyorlar. B3 vitamini somon balığı, sığır ve kuzu eti, ton balığı, tavuk, hindi, kuşkonmaz ve buğday içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

Topikal kremler - Elleriniz tüm nemini kaybedip kuruduysa topikal kremler kullanabilirsiniz. Fakat bu kremler hızlı bir sonuç sağlamayacaktır. Bir hafta içerisinde elleriniz nem kazanacaktır.

Zeytinyağı ve limon maskesi - Bu maske için bir su bardağı zeytinyağı ve iki tatlı kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak. Bir su bardağı zeytinyağını bir kap içerisinde ısıtın. Zeytinyağını kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın. Daha sonra ısıttığınız zeytinyağının içerisine iki tatlı kaşığı limon suyu ilave edin. Karışım ılınınca ellerinizi içerisinde on beş dakika kadar bekletin. Bu uygulamayı haftada üç dört defa yapabilirsiniz. Bu karışım, ellerinin kaybettiği nemi geri kazanması için çok etkili olacaktır. Ayrıca karışımı bir kavanoz içerisinde saklayıp ellerinizi yıkadıktan sonra pamuk yardımıyla sürerek de nem kazandırıp kurumalarının önüne geçebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.