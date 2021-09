Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında? Celal Şengör hangi üniversitede çalışıyor? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattığı video sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kadın örgütleri de Celal Şengör'ün açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Celal Şengör'ün kim olduğu da bu açıklamalardan sonra merak edilmeye başlandı. İşte Prof. Dr. Celal Şengör'ün hayatı ve biyografisi...

Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında? Celal Şengör hangi üniversitede çalışıyor? İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattığı video sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kadın örgütleri de Celal Şengör'ün açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Celal Şengör'ün kim olduğu da bu açıklamalardan sonra merak edilmeye başlandı. İşte Prof. Dr. Celal Şengör'ün hayatı ve biyografisi...

Sık sık televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Celal Şengör internette görüntülü konferansta bir kadın öğrencisini cezalandırmak adı altında nasıl taciz ettiğini anlatması sosyal medyada gündem oldu. Bir çok kişi Celal Şengör'ün bu anlattıklarından sonra görevden elini çektirilmesini istedi. İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün yer aldığı videoda Şengör şunları söylüyor: “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Celal Şengör kimdir?

Ali Mehmet Celal Şengör 24 Mart 1955 yılında dünyaya geldi.

Prof. Dr. Celal Şengör 66 yaşında ve akamdisyen jeolog ve bilim insanıdır.

Celal Şengör İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.

Eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokulunda başlayan Celal Şengör 5. sınıfta öğretmenine hakaret etmesi yüzünden okuldan atıldı.

Daha sonra Bayezid İlkokulu'na kaydedildi ve ilkokulu orada tamamladı.

İlkokul bittikten sonra özel okulların sınavlarına girse de hiçbirini kazanamadı ve Şengör daha sonra Işık Lisesi Ortaokulu'na girdi.

Ortaokulu Işık'ta bitirdikten sonra 1969'ta Robert Kolej'in sınavlarını kazandı.

1973'te mümkün olan en düşük not ortalaması olan D averajla mezun oldu.

Robert Koleji bitirdikten sonra Amerika'ya gitti. 1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başladı ancak okulun Şengör'e göre kaliteli olmamasından dolayı 2,5 sene sonra (1976) Albany'ye yatay geçiş yaptı

1978'te Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi'nin jeoloji bölümünü tamamladı.

Aynı üniversitede 1979 yılında "Geometry and Kinematics of Continental Deformation in Zones of Collision: Examples from Central Europe and Eastern Mediterranean" adlı teziyle master'ını tamamladı.

3 yıl sonra (1982) yine aynı okuldan "The geology of the Albula Pass area, eastern Switzerland in its Tethyan setting: Palaeo-Tethyan factor in Neo-Tethyan opening" isimli doktora teziyle de doktorasını aldı.

Şengör ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

Şengör 1986 yılında Oya Maltepe ile evlenmiştir. Tek çocuğu olan oğlu H. C. Asım Şengör 1989 yılında dünyaya gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.