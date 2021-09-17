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TIMETURK / EKONOMİ / Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Kurulan şirket sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 30,7 artarak 8 bin 804'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 28,7 artışla 1328'e yükseldi.

2 Saat Önce
2021-09-17 11:03:51
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında kurulan şirket sayısı temmuz ayına kıyasla yüzde 30,7 artarak 6 bin 735'ten 8 bin 804'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 28,7 artarak 1032'den 1328'e ulaştı.

Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7 artış gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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