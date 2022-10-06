CBC Sport izle | CBC Sport nasıl izlenir? İnternetten, uydudan CBS Sport nasıl izlenir? Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları zaman zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Uydu üzerinden yayın yapan CBC Sport kanalını izlemek için bazı koşulları sağlamak gerekiyor. İşte 2022 CBC Sport izleme yöntemi...

CBC Sport izle | CBC Sport nasıl izlenir? İnternetten, uydudan CBS Sport nasıl izlenir? Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları zaman zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Uydu üzerinden yayın yapan CBC Sport kanalını izlemek için bazı koşulları sağlamak gerekiyor. İşte 2022 CBC Sport izleme yöntemi...

Türk takımları Avrupa Ligi mücadelleri ülkemizde Exxen platformundan yayınlanıyor. Maçları şifresiz olarak izlemek için öncelikle Exxen platformuna üye olmak gerekiyor. Uygun üyelik teklifleri ve kampanyalar ile takımınızın maçlarını ekran başında HD kalitesinde izlemek Exxen ile mümkün. Ancak bazen Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları yabancı televizyon kanallarında da yayınlanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçlarını canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. Takımlarının maçlarını izlemek isteyenler CBC Sport nasıl izlenir? İnternetten, uydudan CBS Sport nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor.

CBC Sport izle

CBC Sport Azerbaycan'da yayın yapan spor kanalıdır. CBC Sport ile dünyadan çeşitli spor karşılaşmaları canlı olarak spor severlere aktarılıyor. CBC Sport kanalından Türk takımlarının maçları da yayınlanıyor. CBC Sport izle için bazı kolulların sağlanmış olması gerekiyor.

CBC Sport nasıl izlenir?

Kardeş ülke Azerbaycan'da Türk takımları kendi takımları gibi destekleniyor ve büyük bir izleyici kitlesine sahip. Azeerbaycan'da Türkiye'nin takımlarını destekleyen milyonlarca taraftar bulunuyor.

Türk takımlarının Avrupa maçları bu yüzden CBC Sport kanalından canlı yayınlanıyor. CBC Sport kanalını izlemek için şu adımları uygulamaka gerekiyor;

1. Uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor.

2. Uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

3. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu frekansı

CBC Sport kanalından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyen taraftarlar öncelikle uydularını AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor. İşte CBC Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport sifreli mi?

Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği ekranlara getiren Azerbaycan kanalı CBC Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa maçlarını da şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor.

CBC Sport kanalı hakkında

Caspian International Broadcasting Company Sport (CBC Sport), Azerbaycan'daki en genç televizyon kanallarından biridir. İnternet 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yayına başladı. 1 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor.

AzerCosmos OJSC ile CBC Sport TV kanalı arasında imzalanan anlaşmaya göre, 2 Kasım 2015 tarihinde Azerspace-1 uydusu üzerinden 11135/H/27500 frekansıyla yayına başlandı.

CBC Sport, 2015/16 sezonundan itibaren Azerbaycan Premier Ligi'nin münhasır yayın haklarına sahiptir.

Kanal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, CONMEBOL Güney Amerika Şampiyonası, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya Şampiyonaları, Türkiye Kupası, Amerika Ulusal Basketbol Ligi NBA, Dünya Judo Şampiyonası ve Grand Prix, UFC, Polo yayınlarını da yayınlamaktadır. Diamond League ve en prestijli uluslararası tenis turnuvalarının canlı oyunlarını ve maçlarını sunar. CBC Sport, Azerbaycan'da futbolu tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik ve AFFA tarafından yürütülen birçok projeyi desteklemektedir. CBC Sport, Azerbaycan milli takımının farklı yaşlardaki birçok maçının ülkedeki resmi yayıncısıdır.