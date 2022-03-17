CBC Sport uydu frekansı 2022 | CBC Sport uydudan nasıl izlenir? CBC Sport Türksat TV'den şifresiz izlenir mi? soruları spor severler tarafından sıkça soruluyor. Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport Türk takımlarının Avrupa maçlarını canlı olarak yayınlıyor. CBC Sport üzerinden takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar internetten CBC Sport uydu frekans bilgilerini araştırıyor. CBC Sport kanalını uydudan izlemek için yapılması gereken bir kaç detay daha var.

CBC Sport uydu frekansı 2022 | CBC Sport uydudan nasıl izlenir? CBC Sport Türksat TV'den şifresiz izlenir mi? soruları spor severler tarafından sıkça soruluyor. Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport Türk takımlarının Avrupa maçlarını canlı olarak yayınlıyor. CBC Sport üzerinden takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar internetten CBC Sport uydu frekans bilgilerini araştırıyor. CBC Sport kanalını uydudan izlemek için yapılması gereken bir kaç detay daha var.

Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport Türkiye'de oldukça popüler. Pek çok kişinin evinde CBC Sport kanalı televizyonda kayıtlı. CBC Sport dünya üzerindeki çeşitli spor etkinliklerini ekranlara taşıyan şifresiz uydu kanalıdır. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport Türkiye takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da canlı olarak yayınlıyor.

CBC Sport uydu frekansı 2022

CBC Sport kanalını uydu üzerinden şifresiz izleyebilmek için öncelikle kanalın uydu frekans bilgisine ihtiyacınız olacak. Güncel CBC Sport uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport kanalını izleyebilmek için öncelikle çanak antenin AzerSpace 46° uydusuna çevrili olması gerekiyor. Ardından yukarıdaki frekans bilgilerini uydu alıcı yada televizyonunuza tarattıktan sonra kanalı ekleyebilirsini.

CBC Sport uydudan nasıl izlenir?

Türksat'tan CBC Sport şifresiz izlenir mi?

CBC Sport kanalı Azerbaycan üzerinden yayın yapıyor. Azerbaycan Türkçesi ile yayın yapan kanala Türkiye'de ilgi oldukça fazla. CBC kanalını uydudan şifresiz izlemek için öncelikle yapamnız gerekenler şunlar;

1- Uydunun AzerSpace 46° uydusuna ayarlanması gerekiyor.

2- Yukarıda yaazılı olan uydu frekkasn bilgilerinin uydu alıcısına taratıp CBC Sport kanalını bulmalısınız.

CBC Sport Türksat TV'den şifresiz izlenir mi?

CBC Sport Türksat üzerinden izlenmesi mümkün değil. Uydu yönünün Türksat yerine AzerSpace 46° uydusuna çevrilmesi gerekiyor. Yada yeni bir çanak anten eklemesi yapılarak AzerSpace uydusunda sabit kalması gerekiyor.

CBC Sport nedir?

CBC Sport Azerbaycan'dan yayın yapan dünya spor müsabakalarını canlı olarak yayınlayan kanaldır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor. İnternet yayınına 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yapan CBC Sport 2 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.