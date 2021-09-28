CBC Sport uydu frekansı | CBC Sport nasıl izlenir? Ülkemizde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını Exxen satın aldı. Ülkemizin takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları kardeş ülke Azerbaycan'ın uydu kanalı CBC Sport'tan da yayınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport uydu kanalı üzerinden takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar CBC Sport nasıl izlenir, CBC Sport Ajax-Beşiktaş maçı nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 yılı CBC Sport uydu frekans bilgileri...

CBC Sport uydu frekansı | CBC Sport nasıl izlenir? Ülkemizde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını Exxen satın aldı. Ülkemizin takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları kardeş ülke Azerbaycan'ın uydu kanalı CBC Sport'tan da yayınlanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sport uydu kanalı üzerinden takımlarının maçlarını izlemek isteyen taraftarlar CBC Sport nasıl izlenir, CBC Sport Ajax-Beşiktaş maçı nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 yılı CBC Sport uydu frekans bilgileri...

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa maçlarının yayın haklarını satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak. Exxen'e üye olmadan bu maçlar izlenmeyecek. Kardeş ülke Azerbaycan'ın uydu kanalı CBC Sport kanalı da takımlarımızın maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Takımlarının maçlarını uydudan şifresiz izlemek isteyen taraftarlar CBC Sport uydu frekansı nedir? CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor.

CBC Sport uydu frekansı

CBC Sport kanalından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyen taraftarlar öncelikle uydularını AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor. İşte CBC Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nasıl izlenir?

Azerbaycan'da ülkemiz temsilcilerinin Avrupa maçları yayınlanıyor. Azeerbaycan'da Türkiye'nin takımlarını destekleyen milyonlarca taraftar bulunuyor. Türkiye takımlarının maçları CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor. CBC Sport Türkiye'den de izlenebilir. Peki CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC TV hakkında?

CBC TV, Azerbaycan'da bir televizyon kanalıdır. Kanal 10 Nisan 2013 tarihinde Bakü'den yayın yapmaya başladı ve SOCAR'a aittir.

CBC TV kanalı; seyircilere gelişmeleri, çeşitli programları ve en önemlisi, Azerbaycan, Rusça, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 4 dilde haberleri yayınlayan tek yayın kuruluşudur. Azerbaycan'ın ilk uluslararası televizyon kanalı olan CBC, dünya toplumunu Azerbaycan'ın zorlukları, zaferleri ve başarıları hakkında bilgilendirmek için yoğun mesai harcıyor. TV kanalı, Rusya'nın Avrupa kısmından Hindustan Yarımadası'na uzanan bir bölgeyi kapsayan 24 saat yayın yapıyor. CBC'nin yaratıcı ve teknik kapasiteleri şu anda çok çeşitli türlerde yüksek dereceli yüksek kaliteli programlar hazırlanmasına izin vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.