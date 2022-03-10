CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir? Türksat'tan CBC Sport şifresiz izlenir mi? sorusu spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarını yayınlayan Azerbaycan kanalı CBC Sport Türk spor severle tarafından yakından takip ediliyor. CBC Sport kanalını Türksat üzerinden izlemek isteyenler kanalın frekans bilgilerini merak ediyor. İşte CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorusunun detaylı yanıtı....

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir? Türksat'tan CBC Sport şifresiz izlenir mi? sorusu spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarını yayınlayan Azerbaycan kanalı CBC Sport Türk spor severle tarafından yakından takip ediliyor. CBC Sport kanalını Türksat üzerinden izlemek isteyenler kanalın frekans bilgilerini merak ediyor. İşte CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorusunun detaylı yanıtı....

Caspian International Broadcasting Company Sport (CBC Sport) Azerbaycan'da spor müsabaklarını yayınlayan kanaldır. Türk takımlarının Avrupa maçlarını da yayınlayan CBC Sport kanalı uydu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Türk futbol severler takımlarının Avrup maçları olduğu zaman CBC Sport'u izlemek için kolları sıvıyor. Peki uydudan CBC sport kanalı nasıl izlenir? SBS Sport uydu frenaks bilgisi nedir?

CBC Sport uydu frekansı nedir?

CBC Sport Azerbaycan kanalını uydudan izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgilerini uydu alıcılarına ve televizyonlarına taratması gerekiyor.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nasıl izlenir?

Azerbaycan'daki en genç televizyon kanallarından olan CBC Sport kanalı yayın hayatına 1 Kasım 2015 tarihinde başladı. SBS Sport birbidinden heyecanlı spor karşılaşmalarını ekrana getiriyor. CBC Sport kanalını izleyebilmek için öncelikle uydu frekans bilgisine ihtiyaç bulunuyor.

Türkiye'den CBC Sport kanalını uydudan izlemek isteyenler uyduların Türksat'tan AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor. Yadayeni bir çanak anten eklemesi yaparak yönünün AzerSpace 46° uydusuna ayarlanması gerekiyor. Ardından "Frekans: 11135 H 27500" bilgilerini uydu alıcısında taratarak kanalın eklenemsi gerekiyor. Eklenen CBC Sport kanalını şifresiz olarak izlemek bu şekilde mümkün.

Türksat'tan CBC Sport şifresiz izlenir mi?

CBC Sport kanalını Türksat üzerinden izlemek mümkün değil. Azerbaycan uydu ferkansı üzerinden CBC Sport kanalı izlenebilir. İşte CBC Sport nasıl izlenir sorusunun yanıtı;

1- Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor.

2- Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

3- Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport nedir?

CBC Sport uydu üzerinden yayın yapan Azerbaycan spor kanalıdır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor. İnternet yayınına 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yapan CBC Sport 2 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Kanal 2 Kasım 2015 tarihinde Azerspace-1 uydusu üzerinden 11135/H/27500 frekansıyla yayına başlandı

CBC Sport, 2015/16 sezonundan itibaren Azerbaycan Premier Ligi'nin münhasır yayın haklarına sahiptir. Kanal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, CONMEBOL Güney Amerika Şampiyonası, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya Şampiyonaları, Türkiye Kupası, Amerika Ulusal Basketbol Ligi NBA, Dünya Judo Şampiyonası ve Grand Prix, UFC, Polo yayınlarını da yayınlamaktadır. Diamond League ve en prestijli uluslararası tenis turnuvalarının canlı oyunlarını ve maçlarını sunar. CBC Sport, Azerbaycan'da futbolu tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik ve AFFA tarafından yürütülen birçok projeyi desteklemektedir. CBC Sport, Azerbaycan milli takımının farklı yaşlardaki birçok maçının ülkedeki resmi yayıncısıdır.

CBC Sport, bu yarışmaların birçoğunu sporseverlere yayınlayan ilk kanaldır.

Ancak kanal spor müsabakalarını yayınlamakla sınırlı değil. CBC Sport'un ana hedeflerinden biri, ülke sporlarını ve sporcularını, olimpiyat hareketini, gençler arasında sağlıklı bir yaşam tarzını doğrudan oluşturmak, tanıtmak ve bu alanda kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektir. Bu nedenle CBC Sport, ülkede düzenlenen çeşitli sosyal spor odaklı projelere katılmakta ve izleyicilerini bu projelerle tanıştırmaktadır.