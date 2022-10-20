Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi?

Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Türk müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent Çankırı'da hayranları ile bir araya gelecek. Tuz Festivaline koronavirüs testi pozitif çıktığı için katılamayan Haluk Levent Çankırılılar ile 31 Ekim'de buluşacak. Çankırı Haluk Levent konserini kaçırmak istemeyenler ise konser ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.