Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi?
Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Türk müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent Çankırı'da hayranları ile bir araya gelecek. Tuz Festivaline koronavirüs testi pozitif çıktığı için katılamayan Haluk Levent Çankırılılar ile 31 Ekim'de buluşacak. Çankırı Haluk Levent konserini kaçırmak istemeyenler ise konser ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.
2022-10-20 14:39:51
Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta? 31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? soruları şarkıcının hayranları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Haluk Levent geçtiğimiz aylarda yapılan 1. Uluslararası Tuz Festivalinde sahne alacaktı. Binlerce kişi bu konseri beklerken talihsiz bir olay oldu ve Haluk Levent Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Haluk Levent konserinin ilerleyen zamanlarda yeniden yapılacağı duyurulmuştu. Beklenen açıklama nihayet geldi.
Çankırı Haluk Levent konseri ne zaman, saat kaçta?
Çankırı Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda Haluk Levent 31 Ekim Pazartesi günü konser verecek. Konser akşam saatlerinde başlayacak. Konserin tam başlangıç saati ise henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde konser başlama saati duyurulacak.
31 Ekim Çankırı Haluk Levent konseri nerede yapılacak?
Anadolu Rock Müziğinin Temsilcisi Haluk Levent Çankırılılar ile 31 Ekim'de buluşacak. Konser Çankırı Fuar Yolu'nda yapılacak.
31 Ekim Haluk Levent Konseri ücretsiz mi?
Haluk Levent Çankırı'da sevenleri ile buluşacak. Konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser ücretsiz olacak ve tüm vatandaşlar davetlidir.
YORUMLAR (0)