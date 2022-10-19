21 Ekim Beyoğlu Ceza konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? Ceza konseri nerede yapılacak? 21 Ekim İstanbul Ceza konseri ücretli mi ücretsiz mi? Ceza hayranlarını heyecanlandıran gelişme haftalar öncesinden duyuruldu. İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan Ceza en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Ceza 21 Ekim konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

21 Ekim Beyoğlu Ceza konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? Ceza konseri nerede yapılacak? 21 Ekim İstanbul Ceza konseri ücretli mi ücretsiz mi? Ceza hayranlarını heyecanlandıran gelişme haftalar öncesinden duyuruldu. İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan Ceza en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. Ceza 21 Ekim konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden sevilen şarkıcılar konser verecek. Rap şarkıları ile geniş kitlelerce sevilen ünlü şarkıcı Ceza da 21 Ekim Cuma günü unutulmaz bir konser verecek.

21 Ekim Beyoğlu Ceza konseri ne zaman saat kaçta başlayacak?

Konsere 21 Ekim'de saat 21.00'de başlayacak. Ceza konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ceza konserinin 1 saate yakın sürmesi bekleniyor.

Ceza konseri nerede yapılacak?

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde konser yapılacak. Konserin yapılacağı alanın açık adresi ise şöyle; Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd., 34437 Beyoğlu/İstanbul

21 Ekim İstanbul Ceza konseri ücretli mi ücretsiz mi?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında olacak konser etkinliğine herkes davetlidir.

Beyoğlu Kültür Yolu hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu; bir İstanbul markası olarak başladığı yolculuğuna bir dünya markası olarak devam ediyor. Şehrin tüm kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir kültür-sanat markası olan Beyoğlu Kültür Yolu AKM'den Galataport'a veya Galataport'tan AKM'ye uzanan aks üzerindeki bütün kültür-sanat mekânlarında her yönüyle yaşayan bir festival olma özelliği taşıyor.

AKM, Maksim, Taksim Camii Kültür Merkezi, Emek Sineması, Alkazar Sineması, Atlas Sineması, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ( Mısır Apartmanı ), Garibaldi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, Tarık Zafer Tunaya Ķültür Merkezi, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tophane-i Amire, Galataport gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımları ve özel sektör girişimlerinin bir rotada buluştuğu festivalde her branşta 1000'nin üzerinde etkinlik yer alacak.

Şehrin binaları, sokakları, mimarisi, estetiği ile tarihi dokusunu edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, eğitim, resim, sinema gibi somut olmayan bütün kültürel mirasımızla buluşturan festival, kültürel birikime katkı sağlayacak. Beyoğlu Kültür Yolu, kültürel değerleri geçmişteki haliyle koruyarak geleceğe taşımayı ve eşsiz dokusuyla Beyoğlu'nu yeniden canlandırmayı hedefliyor.