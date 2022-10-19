23 Ekim Ankara Yusuf İslam Konseri ne zaman saat kaçta? Konser ücretli mi ücretsiz mi? Yusuf İslam Ankara konseri nerede yapılacak? Bedava mı?

23 Ekim Ankara Yusuf İslam Konseri ne zaman saat kaçta? Konser ücretli mi ücretsiz mi? Yusuf İslam Ankara konseri nerede yapılacak? Bedava mı? Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında pek çok sanatçı konserler vererek hayranları ile buluşuyor. Dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam da İstanbul'un ardından Ankara'da konser verecek. 23 Ekim Pazar günü yapılacak olan konsere ilgi oldukça yüksek.

Ankara Başkent Kültür Yolu Festivali ile birbirinden ünlü sanatçıları ağırlıyor. Ankara'da başlayan organizasyon çerçevesinde İngiliz sanatçı (Cat Stevens) Yusuf İslam da büyük bir konser verecek. Yusuf İslam'ın konserine Ankaralıların ilgisi oldukça büyük. 23 Ekim Ankara Yusuf İslam konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? Yusuf İslam konseri ücretli mi ücretsiz mi? Yusuf İslam Ankara konseri nerede yapılacak? soruları pek çok Ankaralı tarafından sorulmaya başlandı. İşte 23 Ekim Yusuf İslam konserine dair detaylar... 23 Ekim Ankara Yusuf İslam Konseri ne zaman saat kaçta? Yusuf İslam 23 Ekim'de Ankara'da hayranlarına unutulaz bir konser verecek. Yusuf İslam konseri saat 20.00'de başlayacak. Konser ücretli mi ücretsiz mi? Yusuf İslam'ın 23 Ekim'de Ankara'da vereceği konser ücretli olacak. Konser gelirler yardım kuruluşlarına gidecek. Konser bileti için https://biletinial.com/muzik/yusuf-islam-bakyf adresine gidebilirsiniz. Yusuf İslam Ankara konseri nerede yapılacak? Yusuf İslam Başkent Kültür Yolu festivali kapsamında 23 Ekim 2022'de Ankara'daki CSO Ada'da sahne alacak. ‘Father & Son,' ‘Wild World' ve umudun ölümsüz marşı ‘Peace Train' gibi hit şarkıların yazarı Yusuf İslam / Cat Stevens ilk kez Türkiye'de sahne alacak. Bu özel konserlerin çekimleri ileri bir tarihte TRT tarafından yayınlanacak. CSO Ada Ankara: Talatpaşa Bulvarı, No: 38, 06330 Opera, Altındağ/Ankara İLİŞKİLİ HABER 19 Ekim Beyoğlu Yusuf İslam konseri ne zaman, saat kaçta? Yusuf İslam (Cat Stevens) konseri nerede? Konser ücretsiz mi ücretli mi? .