23 Ekim Ankara Murat Boz konseri saat kaçta başlayacak? Ankara Millet Bahçesi Murat Boz konseri ne zaman? Konser ücretsiz mi? Ankara'da birbirinden ünlü sanatçılar Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veriyor. Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Murat Boz da 23 Ekim Pazar günü Ankara'da hayranları ile bir araya gelecek. Ankara Murat Boz konserini kaçırmak istemeyenler konserin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 23 Ekim Murat Boz konserine dair detaylar haberimizde...

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali 1-23 Ekim tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar sevenleri ile bir araya geliyor. Murat Boz da 23 Ekim'de hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. En sevilen şarkılarını binlerce kişi için seslendiren Murat Boz'un konserine ilgi oldukça fazla. Konseri kaçırmak istemeyenler ise 23 Ekim Ankara Murat Boz konseri saat kaçta başlayacak? Ankara Millet Bahçesi Murat Boz konseri ne zaman? Konser ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

23 Ekim Ankara Murat Boz konseri saat kaçta başlayacak?

Son zamanların en popüler şarkıcılarından olan Murat Boz 23 Ekim'de Ankara'da Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verecek. Konser 23 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.

Ankara Millet Bahçesi Murat Boz konseri ne zaman?

Murat Boz 23 Ekim'de Ankara'da sevenleri ile bir araya gelecek. Dev konsere ilgi oldukça büyük. Konser Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak. Konser alanı açık adresi ise şöyle; Zübeyde Hanım, Emniyet Sarayı, 06070 Altındağ/Ankara

Ankara Murat Boz konseri ücretsiz mi?

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da Murat Boz konserine katılım ücretsizdir. Tüm vatandaşlar konsere katılabilir.

Başkent Kültür Yolu Festivali bitti mi?

Ankara, 1 – 23 Ekim tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bir asırdır Cumhuriyetin başkenti görevini üstlenen, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Ankara, ikinci kez ev sahipliği yapacağı Başkent Kültür Yolu Festivali ile Ankaralılara kültür ve sanat dolu 23 gün yaşatacak. Festival boyunca gerçekleşecek konserlere, sergilere, söyleşilere, spor müsabakalarına ve atölyelere tüm Başkentliler davetli olacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında

Başkent Kültür Yolu Festivali, Ankara kadar köklü bir geçmişe sahip olan Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan 5.7 kilometrelik bir güzergâh üzerindeki 70 farklı noktada gerçekleşecek. Festival, 500'den fazla etkinlikte Ankaralıları ve çevre illerdeki sanatseverleri 5000'e yakın sanatçı ile buluşturacak.