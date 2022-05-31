Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 aylık cezasını geçtiğimiz haftalarda onamıştı. Kaftancıoğlu infaza gönderilen hapis kararı nedeniyle İstanbul Adliyesi’ne gidiyor. Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı da getiren karar sonrası Kaftancıoğlu'nun cezaevinde yatmayacağı belirtiliyor.

Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 aylık cezasını geçtiğimiz haftalarda onamıştı. Kaftancıoğlu infaza gönderilen hapis kararı nedeniyle İstanbul Adliyesi'ne gidiyor. Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı? Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı da getiren karar sonrası Kaftancıoğlu'nun cezaevinde yatmayacağı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gidiyor. Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Adliyesi'nde infaz başvurusunu yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5283 esas sayılı dosyasıyla kısmen onanan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/171 esas sayılı dosyasında verilen karar kesinleşmiş, mahkeme kararı infaza gönderilmiştir. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu bugün saat 11.30'da gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul Adliyesine gidecektir."

Canan Kaftancıoğlu hapis yatacak mı?

Kaftancıoğlu'nun cezaevinde yatmayacağı, prosedir gereği cezaevine girip aynı gün içinde çıkması bekleniyor.

Avukat İsmail Yılmaz, Canan Kaftancıoğlu'nun ceza infazının nasıl olacağını şöyle değerlendirdi:

* “Kesinleşmiş olan 4 yıl 11 ay 20 günlük cezası, 2020 yılında yapılan infaz değişikliği ile 2 yıl 5 ay 25 güne inmektedir.

* Denetimli serbestlik uygulaması da 2020'deki düzenleme ile 1 yıldan 3 yıla çıkarılmış olduğundan dolayı 2 yıl 5 ay 25 günlük ceza, bu 3 yıllık miktarın altında kalmaktadır.

* Dolayısıyla, Canan Kaftancıoğlu'nun herhangi bir şekilde cezaevinde yatarı olmayacaktır. Sadece, usulü infaz işlemleri için cezaevine girecek ve çıkacaktır.”

Canan Kaftancıoğlu nedne hapis cezası aldı?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.