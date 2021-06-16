Can Gürkan kimdir? Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi

Can Gürkan kimdir? Türkiye'nin yüreğini yakan Soma Soma Maden Faciası davasında flaş bir gelişme yaşandı. 301 canın kaybedildiği yüzlerce çocuğun babasız kaldığı korkunç olay sonrası yeniden görülen davada Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Peki Can Gürkan kimdir? Can Gürkan'ın Soma Madeni'nde görevi nedir?

Can Gürkan kimdir? Türkiye'nin yüreğini yakan Soma Soma Maden Faciası davasında flaş bir gelişme yaşandı. 301 canın kaybedildiği yüzlerce çocuğun babasız kaldığı korkunç olay sonrası yeniden görülen davada Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Peki Can Gürkan kimdir? Can Gürkan'ın Soma Madeni'nde görevi nedir?

2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın yeniden yeniden görülen davasında mahkeme kararını aıkladı. "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Can Gürkan kimdir?

Can Gürkan Soma madeninde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktaydı. Can Gürkan Soma Holding'in patronu Alp Gürkan'ın oğludur. Can Gürkan "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyordu. Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Soma Maden Faciası hakkında

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu.

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