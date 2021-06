Can Gürkan kimdir? Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi

Can Gürkan kimdir? Türkiye'nin yüreğini yakan Soma Soma Maden Faciası davasında flaş bir gelişme yaşandı. 301 canın kaybedildiği yüzlerce çocuğun babasız kaldığı korkunç olay sonrası yeniden görülen davada Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi. Peki Can Gürkan kimdir? Can Gürkan'ın Soma Madeni'nde görevi nedir?