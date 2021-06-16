'Patronunu rahatlatmak için mesai arkadaşına ateş eden yetkili abi'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman’ın Veyis Ateş hakkında paylaştığı iddialar medyada tartışılmaya devam ediyor. Sabah yazarı Melih Altınok, ‘Veyis Ateş’in Habertürk’teki velisi kim?’ başlıklı yazısında Ateş’le ilgili son iddiaları sorgularken Ateş’in ‘ışık hızıyla’ nasıl Habertürk’e geçiş yaptığına dikkat çekti

‘Veyis Ateş'in Habertürk'teki velisi kim?'

Ortada Habertürk'ün anchorman'i, ışık hızıyla kanalın yayın yönetmenliğine kadar yükselen Veyis Ateş'le ilgili çok ciddi iddialar var.

Firari konumda olan işadamı Sezgin Baran Korkmaz, gazetecinin yurda dönüşüne aracılık etmek için kendisinden 10 milyon Euro rüşvet istediğini öne sürüyor.

Üstelik bu iddiaları kamuoyuna duyuran, Ateş'in çalıştığı Habertürk'ün yetkili abilerinden Fatih Altaylı.

Söz konusu işadamı, Sedat Peker'in Veyis Ateş'i işaret etmesinin ardından saniyesinde mevzuya dalan Altaylı'yı aramış. Normalde tanımadığı numaralara asla bakmadığını söyleyen Altaylı da Avusturya'daki yeğeni sanıp açmış ve her şeyi tesadüf eseri bir bir öğrenmiş.

Korkmaz ayrıca, "ablam" diye bahsettiği Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ı da arayarak rüşvet iddialarını kanıtlayan bir ses kaydı dinletmiş.

Zaten bu söylentileri eskiden beri duyduklarını söyleyen Yılman, dinlediği diyaloğun ardından ikna olduğunu ve konuyu vakit kaybetmeden hemen patronlarına aktardığını anlatıyor.

Bir süre önce izne ayrılıp ortadan kaybolan Ateş ise hâlâ çıkıp da tek bir kelime etmedi. Neyi bekliyor anlayabilmiş değiliz.

Ancak, rahmetli bakanlarımızdan Güneş Taner'le patronu adına aracılık pazarlığı yaptığı telefon konuşmalarının kayıtları Youtube'da duran Ertuğrul Özkök ve çağdaşlarının hâlâ sağa sola etik dersi verebildiği bir mecradan bahsediyoruz.

Bugün patronunu rahatlatmak için mesai arkadaşına ateş eden Altaylı'nın, Aydın Doğan'ın Hürriyet'inde Turgay Ciner'e çakmaktan sorumlu yazar olduğu günleri hatırlamaya da yaşım müsait.

Dolayısıyla bu iddialar doğru çıkarsa şaşırmam.

Peki Habertürk yazarlarının Veyis Ateş'le ilgili daha önce de kulaklarına çalınan bu iddialarından patronlarının haberdar olmaması mümkün mü?

Kısa bir süre önce Yeni Şafak grubunda çalışan, TVNet'te pek de parlak olmayan programlar yapan Ateş'in bir anda Habertürk'ün ekran yüzü olmasının sırrı ne?

Görünüşünden konuşmasına kadar her şeyinin değişmesini şaşkınlıkla izlediğimiz Ateş'i Habertürk'te cilalamaya alan gücün, gruptaki Altaylı kliği olmadığı ortada.

O halde Ateş'in gruptaki velisi, Ciner Medya'da Altaylı'yla iktidar savaşı yürüttüğü bilinen Kenan Tekdağ olmalı.

Ya da gruptan başka bir gölge mi?

Konuşsalar da bugün mesai arkadaşlarınca "Zaten hükümete yakındı" diye linç edilen Ateş'i, bir anda muhalefetin gizli kalesi Habertürk'ün başına getirecek kadar güçlü referansları öğrensek.

Gruplarında ortaya çıkan skandalla etik adına çok ilgilenen Habertürk yazarları, Ateş'in suskunluğundan yakınacaklarına yanı başındakilere bu soruları sorabilirler değil mi?

Zira kamuoyunun aradığı asıl cevaplar orada gibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.