Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı | Can Göktuğ Boz kimdir? İlk fotoğrafı ortaya çıktı! Ataşehir'de samuray kılıcı ile genç mimarı vahşice katleden Can Göktuğ Boz’un tek bir fotoğrafının bile olmaması tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada binlerce kişi katilin fotoğrafının neden olmadığını sormaya başlamıştı. Son dakika detayına göre; Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ilk kez basına yansıdı. İşte Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı...

Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı | Can Göktuğ Boz kimdir? İlk fotoğrafı ortaya çıktı! Ataşehir'de samuray kılıcı ile genç mimarı vahşice katleden Can Göktuğ Boz'un tek bir fotoğrafının bile olmaması tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada binlerce kişi katilin fotoğrafının neden olmadığını sormaya başlamıştı. Son dakika detayına göre; Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı ilk kez basına yansıdı. İşte Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı...

İstanbul Ataşehir'de işlenen bir cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Can Göktuğ Boz adlı şahıs cadde kaldırımında yürüyen savunmasız Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldürdü. Korkunç cinayet sonrası Can Göktuğ Boz tutuklanmıştı. Başak Cengiz'in cenazesi ise dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Katil Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı da ilk defa basına yansıdı...

Can Göktuğ Boz'un fotoğrafı

Can Göktuğ Boz kimdir?

Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi. Saldırı sonrası gözaltına alınan Can Göktuğ Boz ilk ifadesinde şunları söyledi: "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.