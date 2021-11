Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı | Can Göktuğ Boz kimdir? İlk fotoğrafı ortaya çıktı!

Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı | Can Göktuğ Boz kimdir? İlk fotoğrafı ortaya çıktı! Ataşehir'de samuray kılıcı ile genç mimarı vahşice katleden Can Göktuğ Boz’un tek bir fotoğrafının bile olmaması tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada binlerce kişi katilin fotoğrafının neden olmadığını sormaya başlamıştı. Son dakika detayına göre; Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ilk kez basına yansıdı. İşte Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı...