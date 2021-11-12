DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bitcoin için en önemli günlerden biri yaklaşıyor! İşte nedeni
Bekçi alımı ne zaman? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM PA Bekçi alımı şartları nelerdir?
Eyüp Sabri Göncü Başarılarıyla Gündemde
Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı | Can Göktuğ Boz kimdir? İlk fotoğrafı ortaya çıktı!
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te
Shiba Inu’nun hareketine bakılarak HUH Token'a yatırılan 1000 Dolar 6 ay sonra ne kadar getirebilir?
Hamur işlerinde tereyağı mı margarin mi kullanılmalı?
Bu saatler arasında uykuya dalmak kalp hastalığı riskini azaltır!
Türkiye'den 2 milyon Yemenli'ye insani yardım
Mersin Usulü Yüksük Çorbası Nasıl Yapılır? MasterChef’te yapılan Yüksük Çorbasının Tarifi
Uzmanından flaş altın yorumu: 650 liraya çıkabilir
Mersin Yemeği Batırık Nasıl Yapılır? MasterChef’te yapılan Batırık yemeğinin tarifi
MEB duyurdu: AÖL sınavları çevrim içi olarak yapılacak
Malatya Pütürge'de korkutan deprem
Sedat Peker'in kumar listesinden Serdar Ortaç ve Cemal Enginyurt çıktı

TIMETURK / GÜNDEM / İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te

İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı.

31 Dakika Önce
2021-11-12 15:07:12
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı. Fezleke, TBMM Adalet Anayasa Karma komisyonu'na havale edildi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘Hakaret' ve ‘Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

NE OLMUŞTU?

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.

Kaynak: hurriyet.com.tr

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş