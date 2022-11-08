Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak? Neden kapalı? Çamlıca Kulesi açık mı, kapalı mı? İstanbul'un simge yapılarından olan Çamlıca Kulesi'nde bakım çalışmaları sırasında büyük bir kaza yaşandı. Kaza nedeniyle kulenin dış cephesi hasar gördü. Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre kule ziyaretçilere kapatıldı. Kuledeki hasarın giderilmesinin ardından Çamlıca Kulesi yeniden açılacak. Peki Çamlıca Kulesi açıldı mı?

İstanbul'un simge yapılarından Çamlıca Kulesi 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti. Çamlıca Kulesi'nde restoranlar, kafeler ve seyir terasları yer alıyor ve kuleye girişler ücretlidir. Çamlıca Kulesi'ne çıkarak İstanbul'un eşsiz manzarasını doyasıya yaşamak isteyenler, restoran ve kafelerinde yemek yemek isteyenler Çamlıca Kulesi kapalı mı? Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak? Neden kapalı, ne zaman açılacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak?

Çamlıca Kulesi'nin ne zaman açılacağına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bakım çalışmaları sırasında yaşanan kaza nedeniyle Çamlıca Kulesi'nin dış cepkesinde büyük bir hasar meydana geldi. Bu hasar giderildikten sonra Çamlıca Kulesi seyir terası ve sosyal mekanlar açılacak.

Çamlıca Kulesi neden kapalı?

Çamlıca Kulesi'nde rutin bakım çalışmaları yapılırken bir kaza yaşandı. Bakım sırasında düşen bir parça kulenin dış cephesinde hasara neden oldu. Vnçten düşen parçaların neden olduğu hasar nedeniyle Çamlıca Kulesi'nin kapatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Çamlıca Kulesi açık mı, kapalı mı?

İstanbul manzarasının eşisiz şekilde görüldüğü Çamlıca Kulesi yaşanan kaza sonucu kapatıldı. Bakım çalışmaları sırasında kulenin dış cephesi hasar gördü. Dış cephenin onarılana kadar Çamlıca Kulesi'ne ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Çamlıca Kulesi özellikleri

Çamlıca Kulesi ya da Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesi.

Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alır. Toplam yüksekliği 369 metre (1.211 ft) olan kulenin 221 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapı, 168 metrelik bölümü ise antendir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması nda dereceye giren ve uygulanmasına devrin başbakanı Erdoğan'ın seçimi ile karar verilen yapı[10] Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girdi. Açılışı, 29 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı.[12]

Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır.[8][13] Kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.

Zemin Kotu : 218,00m

Kule Toplam Kat Sayısı : 45 + 4 = 49 kat

Betonarme Yapısal Yükseklik (Zemin Altı Katlar Dahil): 203,50m + 18m = 221,50m

Çelik Anten Yüksekliği : 165,50m+2,50m(gömülü)= 168,00m

Zemin Kotu Üzeri Yükseklik : 203,50m-2,50m+168,00m=369,00m

Deniz Seviyesinden Yükseklik : 218,00m + 369m = 587,00m

Toplam Yapısal Yükseklik : 369,00m + 18m = 387,00m

Seyir Katı 1 : 148,50m (+366.5m) (33.Kat)

Seyir Katı 2 : 153,00m (+371.0m) (34.Kat)

Restoran 1 : 175,50m (+393.5m) (39.Kat)

Restoran 2 : 180,00m (+398.0m) (40.Kat)