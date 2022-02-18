Çamlıca Kulesi giriş ücreti 2022 | Çamlıca Kulesi restoran-kafe menü fiyat listesi | Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar?

Çamlıca Kulesi giriş ücreti 2022 | Çamlıca Kulesi restoran-kafe menü fiyat listesi ne kadar? Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar? Çamlıca Kulesi İstanbul'da güzel vakit geçirmek isteyenlerin, İstanbul'un eşsiz manzarası ile yemek yiyip özel günlerini kutlamak isteyenlerin en popüler adreslerinden biri. Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler giriş ücretlerini, yiyecek ve içecek ücretlerini ne kadar olduğunu araştırıyor. 29 Mayıs 2021 tarihinde hizmete giren Çalıca Kulesi giriş ücretleri (öğrenci-tam) belli oldu.

Çamlıca Kulesi giriş ücreti 2022 | Çamlıca Kulesi restoran-kafe menü fiyat listesi ne kadar? Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar? Çamlıca Kulesi İstanbul'da güzel vakit geçirmek isteyenlerin, İstanbul'un eşsiz manzarası ile yemek yiyip özel günlerini kutlamak isteyenlerin en popüler adreslerinden biri. Çamlıca Kulesi'ne gitmek isteyenler giriş ücretlerini, yiyecek ve içecek ücretlerini ne kadar olduğunu araştırıyor. 29 Mayıs 2021 tarihinde hizmete giren Çalıca Kulesi giriş ücretleri (öğrenci-tam) belli oldu.

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Çamlıca Kulesi'ne girişler ücretlidir. İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde özel bir gün geçirmek isteyen ve sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin en uğrak noktalarından biri Çamlıca Kulesi oldu. Çamlıca Kulesi giriş ücretlerinin 2022'de ne kadar olduğunu merak edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Çamlıca Kulesi giriş ücreti 2022

Çamlıca Kulesi girişleri için tam 60 TL, indirimli ise 30 TL olarak belirlendi. Çamlıca Kulesi turist girişleri ise 120 TL olarak açıklandı.

Çamlıca Kulesi restoran-kafe menü fiyat listesi

Çamlıca Kule 360 menü fiyat listesi güncel olarak internette yayınlanıyor. 2022 yılında Çamlıca Kulesi restoran ve kafe fiyatları için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte Çamlıca Kulesi menüsü ve fiyatları...

Çamlıca_Kulesi_restoran_menü_fiyat_listesi_2022

Çamlıca_Kulesi_kafe_menü_fiyat_listesi_2022

Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatı ne kadar?

Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıdan atıştırmalıklara kadar pek çok şey bulunabiliyor. Çamlıca Kulesi'nde genel olarak vatandaşlar kahvaltıya daha fazla ilgi gösteriyor. 2022 yılında kahvaltı menüsü için 2 kişilik ortalama 180 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Ayrıca 1 kişilik hızlı kahvaltı tabağı da 70 TL. İşte Çamlıca Kulesi kahvaltı fiyatları ve seçenekleri...

Sahanda Yumurta 30 TL

Sucuklu Yumurta 37 TL

Kavurmalı Yumurta 40 Tl

Menemen 30 TL

Yumurtalı Ekmek 20 TL

Sade Omlet 29 TL

Peynirli Omlet 29 TL

Mantarlı Omlet 29 TL

Karışık Omlet 35 TL

Kaşarlı Tost 25 TL

Karışık Tost 28 TL

Çamlıca Kulesi hakkında

Çamlıca Kulesi ya da Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesi.

Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alır. Toplam yüksekliği 369 metre olan kulenin 221 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapı, 168 metrelik bölümü ise antendir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması nda dereceye giren ve uygulanmasına devrin başbakanı Erdoğan'ın seçimi ile karar verilen yapı Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girdi. Açılışı, 29 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı.

Kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.

Tek bir parça bir yapı olan kulenin tasarımında Osmanlı döneminde Türkler için önemli bir simge haline gelen lale çiçeğinden esinlenilmiştir. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini; güneşe doğru yükseldikçe şekillene seyir terası ve restoran katları henüz açmayan bir lale tomurcuğuna benzer. Giriş katından antenlerin olduğu kata kadar yükselen panaroma asansörleri, ana kabuğun iki yanında yer alır. Bu asansörler Asya ve Avrupa kıtalarını hem ayıran, hem de bütünleştiren İstanbul Boğazı'nı simgeler.