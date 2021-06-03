Çamlıca Kulesi restoran fiyatları | Çamlıca Kulesi kafe ve restoran menü fiyat listesi

Çamlıca Kulesi restoran fiyatları | Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Çamlıca Kulesi'nin restoran ve kafe bölümünün menüsünde olan ürünlerin fiyatları belli oldu. İstanbul manzarasına karşı güzel bir vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Çamlıca Kulesi restoran fiyatları ne kadar diye araştırmaya başladı. Çamlıca Kulesi kafe ve restoran menü fiyat listesi belli oldu mu? Çamlıca Kulesi restaurant fiyatlarının bir kısmı açıklandı. Açıklanan fiyatlar tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı. Açılması ile birlikte fiyat tarifesi ile de tartışmaları beraberinde getirdi. İstanbul'un manzarasının soyasıya yaşandığı Çamlıca Kulesi'nde restoran ve kafelerin bazı ürünlerinin fiyatları belli oldu. Çamlıca Kulesi'ne gitmeyi düşünen vatandaşlar da Çamlıca Kulesi restoran fiyatları ne kadar? Çamlıca Kulesi kafe ve restoran menü fiyat listesi nedir? sorusunu soruyor. İşte Çamlıca Kulesi restoran fiyatları ve kafe fiyatları;

Çamlıca Kulesi restoran fiyatları

Kahvaltı fiyatı: Çamlıca Kulesi'nde yer alan restoranda manzaraya karşı kahvaltı yapmanın bedeli de açıklandı. Çamlıca Kulesi'nde 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi. Belirtilen fiyatlar da tartışmalara neden oldu.

Çay fiyatı: İstanbul'un en yüksek yapısı olan kulede, restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi.

Türk kahvesi fiyatı: Çamlıca Kulesi'nde bir fincan Türk kahvesine 20 lira fiyat kondu.

Meşrubat fiyatı: Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira, limonata 22 lira.

Meyve suları: Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Çamlıca Kulesi giriş ücretleri ne kadar?

Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu. Kuleye giriş ücreti tam bilette 60, indirimli bilette 30 TL oldu. Yabancı turistler ise kuleye girişte 120 TL ödeyecek.

Çamlıca Kulesi PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletiliyor

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiği öğrenildi.

Çamlıca Kulesi özellikleri

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. 33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul'un siluetini daha da güzelleştiren Çamlıca Kulesi, yüksek verimli anten ve verici sistemleriyle enerji tasarrufunu daha da artırdı. Ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlaması da planlanan kulenin içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya mağazaları da bulunacak.

Kulenin tasarımında Türkler için tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.