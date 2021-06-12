Çamlıca Kulesi cumartesi açık mı? Çamlıca Kulesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İstanbul'da televizyon ve radyo antenleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son veren aynı zamanda da vatandaşlara eşsiz İstanbul manzarası sunan Çamlıca Kulesi içindeki sosyal tesis, seyir terası, kafe ve restoranlarla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Çamlıca Kulesi'nde eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkarmak isteyenler Çamlıca Kulesi'nin hafta sonu açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi ne zaman açılıyor? İşte Çamlıca Kulesi çalışma saatleri ve restoran menü fiyatları...

Çamlıca Kulesi cumartesi açık mı? Çamlıca Kulesi kaçta açılıyor? İstanbul'da televizyon ve radyo antenleri nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son veren aynı zamanda da vatandaşlara eşsiz İstanbul manzarası sunan Çamlıca Kulesi içindeki sosyal tesis, seyir terası, kafe ve restoranlarla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Çamlıca Kulesi'nde eşsiz İstanbul manzarasının tadını çıkarmak isteyenler Çamlıca Kulesi'nin hafta sonu açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi ne zaman açılıyor? İşte Çamlıca Kulesi çalışma saatleri ve restoran menü fiyatları...

Çamlıca Kulesi cumartesi açık mı?

İstanbul'un yeni simgesi olan Çamlıca Kulesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunda Çamlıca Kulesi'nde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Çamlıca Kulesi cumartesi açık mı? sorusunu soruyor. Çamlıca Kulesi Cumaretesi günleri açık olacak. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı pazar günü kapalı olacak. Ancak ilerleryen günlerde pazar günü sokağa çıka yasağı kaldırılırsa Çamlıca Kulesi'de pazar günü açık olabilir.

Çamlıca Kulesi kaçta açılıyor?

Çamlıca Kulesi'nin sabah açılış, akşam kapanış saatleri de belli oldu. Kule sabah 10.00'da açılıyor ve akşam 21.00'de kapanıyor.

Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

Girişler için tam 60 TL, indirimli ise 30 TL olarak belirlendi.

Çamlıca Kulesi restoran ve kafe ücretleri ne kadar?

Kahvaltı ücreti: Çamlıca Kulesi'nde 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi. Belirtilen fiyatlar da tartışmalara neden oldu.

Çay ücreti: Çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi.

Türk kahvesi fiyatı: Kulede bir fincan Türk kahvesi 20 lira.

Meşrubat fiyatları: Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı, 22 lira oldu. Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Çamlıca Kulesi özellikleri

Çamlıca Kulesi ya da Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, Türkiye'nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesi.

Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Tepesi'nde yer alır. Toplam yüksekliği 369 metre (1.211 ft) olan kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapı, 145 metrelik bölümü ise antendir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı ünvanını taşır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması nda dereceye giren ve uygulanmasına devrin başbakanı Erdoğan'ın seçimi ile karar verilen yapı Eylül 2020'de tamamlanıp hizmete girdi. Açılışı, 29 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Maliyeti ₺170 milyon olan kule hizmete girdikten sonra şehirdeki diğer anten ve anten kuleleri kaldırılmıştır. Kulede iki restoran ve bir seyir terası bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.