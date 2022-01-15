Bursa ezan vakitleri nelerdir? (15 Ocak- 14 Şubat)

Namazın şartları ve ne zaman kılınacağı Peygamber Efendimiz s.a.v tarafından bizlere hadisi şerifler yoluyla gelmiştir. Her bölgede namaz kılma zamanı değişiklik gösterir bu sebeple namaz kılacak kişi oturduğu yerin vaktine göre namaz kılar. Peki, Bursa’da oturan farz namazlarını hangi vakitlerde kılmalıdırlar?

Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. Bursa namaz vakitleri kaçta okunuyor? Bursa ezan saatleri nelerdir? Bursa'da imsak vakti ne zaman? Bursa'da güneş ne zaman doğuyor? Sorularının cevabı Bursa'da oturan kişiler tarafından aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Bursa namaz vakitleri nelerdir?

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:49 08:17 13:18 15:47 18:09 19:32 16 Ocak 2022 Pazar 06:48 08:17 13:18 15:48 18:10 19:33 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:48 08:17 13:19 15:49 18:11 19:34 18 Ocak 2022 Salı 06:48 08:16 13:19 15:50 18:12 19:35 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:47 08:16 13:19 15:51 18:13 19:36 20 Ocak 2022 Perşembe 06:47 08:15 13:20 15:52 18:14 19:37 21 Ocak 2022 Cuma 06:47 08:14 13:20 15:53 18:15 19:38 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:46 08:14 13:20 15:54 18:17 19:39 23 Ocak 2022 Pazar 06:46 08:13 13:20 15:55 18:18 19:40 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:45 08:13 13:21 15:56 18:19 19:41 25 Ocak 2022 Salı 06:45 08:12 13:21 15:57 18:20 19:42 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:44 08:11 13:21 15:58 18:21 19:43 27 Ocak 2022 Perşembe 06:43 08:10 13:21 15:59 18:23 19:44 28 Ocak 2022 Cuma 06:43 08:10 13:22 16:00 18:24 19:45 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:42 08:09 13:22 16:01 18:25 19:46 30 Ocak 2022 Pazar 06:41 08:08 13:22 16:02 18:26 19:47 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:41 08:07 13:22 16:03 18:27 19:48 01 Şubat 2022 Salı 06:40 08:06 13:22 16:04 18:29 19:49 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:39 08:05 13:22 16:05 18:30 19:50 03 Şubat 2022 Perşembe 06:38 08:04 13:23 16:06 18:31 19:52 04 Şubat 2022 Cuma 06:37 08:03 13:23 16:07 18:32 19:53 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:37 08:02 13:23 16:08 18:33 19:54 06 Şubat 2022 Pazar 06:36 08:01 13:23 16:09 18:35 19:55 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:35 08:00 13:23 16:10 18:36 19:56 08 Şubat 2022 Salı 06:34 07:59 13:23 16:11 18:37 19:57 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:33 07:58 13:23 16:12 18:38 19:58 10 Şubat 2022 Perşembe 06:32 07:57 13:23 16:13 18:39 19:59 11 Şubat 2022 Cuma 06:31 07:55 13:23 16:14 18:41 20:00 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:30 07:54 13:23 16:14 18:42 20:01 13 Şubat 2022 Pazar 06:29 07:53 13:23 16:15 18:43 20:02 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:27 07:52 13:23 16:16 18:44 20:03

Abdest nasıl alınır?

1- Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2- Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4- Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

5- Alından başlayarak saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

6- Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Aynı şekilde sol kolda 3 defa bu şekilde yıkanır.

7- Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. Ardından kulaklar meshedilir.

8- Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

9- Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.