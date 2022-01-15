Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

Watson geçtiğimiz hafta Instagram hesabında Filistinli protestocuların "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Watson'ın gönderisi İsrailli yetkililerinin tepkisini çekmiş; Binyamin Netanyahu hükümetinin eski bakanlarından Danny Danon, Watson'ı antisemitizmle suçlamıştı.

'İsrail ile Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz'

Watson'a yönelik suçlamaların ardından harekete geçen sanatçılar bildiride, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in apartheid ve zulüm suçlarını işlediğini belirten bir raporuna atıfta bulunarak "İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bildiride sanatçılar, İsrail'in Filistinli aileleri Doğu Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarından zorla koparma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.

Sanatçılar ayrıca antisemitizm ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü ırkçılığı kınadıklarının da altını çizdi.

Bildiride, apartheid karşıtı insan hakları savunucusu Desmond Tutu'nun, "Haksızlık durumlarında tarafsız kalırsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir" sözlerinden alıntıyla "Tutu'nun ahlaki çağrısına kulak vererek, herkes için adalet, özgürlük ve eşit haklar istiyoruz" çağrısı yapıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe