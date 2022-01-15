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TIMETURK / DÜNYA / Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

Hollywood yıldızları, Filistinli protestocularla dayanışma mesajı yayınlamasının ardından İsrailli yetkililerin eleştirilerine maruz kalan Emma Watson'a destek verdi.

52 Dakika Önce
2022-01-15 14:31:58
Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

Aralarında Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve Charles Dance'in de bulunduğu birçok ünlü isim, Harry Potter film serisinin yıldızı Emma Watson için Filistin ile dayanışma mesajı içeren bildiri yayımladı.

Artists for Palestine UK platformunda paylaşılan bildiride, "Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve "Dayanışma bir eylemdir" ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Watson geçtiğimiz hafta Instagram hesabında Filistinli protestocuların "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.
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Watson'ın gönderisi İsrailli yetkililerinin tepkisini çekmiş; Binyamin Netanyahu hükümetinin eski bakanlarından Danny Danon, Watson'ı antisemitizmle suçlamıştı.

'İsrail ile Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz'

Watson'a yönelik suçlamaların ardından harekete geçen sanatçılar bildiride, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in apartheid ve zulüm suçlarını işlediğini belirten bir raporuna atıfta bulunarak "İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bildiride sanatçılar, İsrail'in Filistinli aileleri Doğu Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarından zorla koparma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.

Sanatçılar ayrıca antisemitizm ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü ırkçılığı kınadıklarının da altını çizdi.

Bildiride, apartheid karşıtı insan hakları savunucusu Desmond Tutu'nun, "Haksızlık durumlarında tarafsız kalırsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir" sözlerinden alıntıyla "Tutu'nun ahlaki çağrısına kulak vererek, herkes için adalet, özgürlük ve eşit haklar istiyoruz" çağrısı yapıldı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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