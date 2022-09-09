Bursa'da 12 Eylül'de (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Bursa'da (yarın) öğrencilere okulların açıldığı gün otobüs bedava mı? Bursa'da toplu taşıma bedava mı oldu? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ile öğretmen 12 Eylül'de okullarda yerini alacak. Geçtiğimiz sene Bursa'da okulların açıldığı ilk gün öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olmuştu. 12 Eylül Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler Bursa'da toplu taşıma 12 Eylül'de (bugün) bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

Bursa'da 12 Eylül'de (bugün) otobüsler ücretsiz mi? Bursa'da (yarın) öğrencilere okulların açıldığı gün otobüs bedava mı? Bursa'da toplu taşıma bedava mı oldu? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci ile öğretmen 12 Eylül'de okullarda yerini alacak. Geçtiğimiz sene Bursa'da okulların açıldığı ilk gün öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olmuştu. 12 Eylül Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler Bursa'da toplu taşıma 12 Eylül'de (bugün) bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

Tüm Türkiye'de 12 Eylül'de okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci okul sıralarındaki yerlerini alacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bursa'da da yüz binlerce öğrenci okula gitmek üzere yola çıkacak. Bursa'da 2022 yılında okullar 6 Eylül'de açılmış ve 6 Eylül'de otobüs, metro gibi toplu taşıma araçları öğrencilere ücretsiz hizmet vermişti. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların açıldığı ilk gün Bursa'da otobüsler bedava mı?

Bursa'da 12 Eylül'de (bugün) otobüsler ücretsiz mi?

Pek çok büyük şehrimizde 12 Eylül Pazartesi günü ulaşımlar ücretsiz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama gelebilir.

Bursa'da (yarın) öğrencilere okulların açıldığı gün otobüs bedava mı?

Bursa'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışında öğrencilere toplu taşımalar ücretsiz olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi aldığı karar sonrası binlerce öğrenciyi sevindirmişti. Bursa'da 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminin ilk günü olan 6 Eylül Pazartesi günü otobüs ve raylı sistem araçlarına kartlarını okutarak binen tüm öğrenciler toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmışlardı.

Bursa'da toplu taşıma bedava mı?

Bursa'da 12 Eylül Pazartesi (bugün) toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.