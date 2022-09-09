12 Eylül Pazartesi (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Yarın öğrencilere-öğretmenlere İzmir'de otobüs, metro bedava mı? İlk hafta ücretsiz mi?

12 Eylül Pazartesi (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Yarın öğrencilere, öğretmenlere İzmir'de otobüs, metro bedava mı? İlk hafta toplu taşıma indirimli mi? soruları İzmir'de yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece sayılı günler kaldı. 12 Eylül Pazartesi İzmir'de yüz binlerce öğrenci okullardaki yerini alacak. İstanbul'da 12 Eylül'de otobüsler ve toplu taşımanın bedava olacağı açıklandı. İzmir'de yaşayanlar da 12 Eylül'de ESHOT otobüs ve metronun ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

12 Eylül Pazartesi (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? Yarın öğrencilere İzmir'de otobüs, metro bedava mı? İlk hafta toplu taşıma indirimli mi? soruları İzmir'de yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sadece sayılı günler kaldı. 12 Eylül Pazartesi İzmir'de yüz binlerce öğrenci okullardaki yerini alacak. İstanbul'da 12 Eylül'de otobüsler ve toplu taşımanın bedava olacağı açıklandı. İzmir'de yaşayanlar da 12 Eylül'de ESHOT otobüs ve metronun ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

12 Eylül Pazartesi günü tüm Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim öğertim yılının başlangıcı için okullarında olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Binlerce okul servisinin trafiğe aynı saatte çıkması beklenirken trafikte de sıkışıklıkların olması bekleniyor. Pek çok kentimizde 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşımalar ücretsiz olduğu açıklandı. İzmir'de yaşayan öğrenciler ve öğretmenler de bugün (12 Eylül) ESHOT otobüsleri bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

12 Eylül Pazartesi (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de 12 Eylül tarihinde ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene okulların açıldığı ilk hafta İzmir'de otobüsler, metro ve vapur 5 kuruş ücret tarifesinden vatandaşlara hizmet vermişti. 2022 yılında okulların açılacağı ilk hafta toplu taşıma ücret tarifesi hakkında belediye ile irtibata geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yarın öğrencilere İzmir'de otobüs, metro bedava mı?

İzmir'de otobüslerin ve toplu taşımanın ücretsiz mi, ücretli mi, yoksa indirimli mi olacağına dair henüz bir duyuru gelmedi. İstanbul'da ise 12 Eylül Pazaretesi günü toplu taşıma bedava oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

İzmir'de okulların açılacağı ilk hafta toplu taşıma indirimli mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi “kış trafik düzeni” kapsamında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. UKOME kararıyla ilk kez bu yıl, yalnızca ilk haftaya özel olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa yararlanması sağlanmıştı. Uygulama 5 Eylül Pazar'ı, 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlamıştı; 10 Eylül Cuma'yı, 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona ermişti. 2022 yılında da benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır. 1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.