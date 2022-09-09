12 Eylül Bugün İETT otobüsler ücretsiz mi? (Yarın) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı? 12 Eylül öğrencilere-öğretmenlere otobüs, metrobüs, metro bedava mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencilerde ve velilerde tatlı bir talaş başladı. 12 Eylül'de tüm kademede okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de okul yoluna düşecek. Öğrenciler ve veliler '12 Eylül Pazartesi günü İETT otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün ve yarın İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

12 Eylül Bugün İETT otobüsler ücretsiz mi? (Yarın) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı? 12 Eylül öğrencilere-öğretmenlere otobüs, metrobüs, metro bedava mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrencilerde ve velilerde tatlı bir talaş başladı. 12 Eylül'de tüm kademede okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de okul yoluna düşecek. Öğrenciler ve veliler "12 Eylül Pazartesi günü İETT otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki bugün ve yarın İstanbul'da İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü okullarındaki yerini alacak. Öğretmenlerle birlikte 1.2 milyon öğretmen de okullarda öğrencileri ile buluşacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala vatandaşlar İstanbul'da İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray seferlerini ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi 12 Eylül Bugün İETT otobüsler ücretsiz mi? (Yarın) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı? 12 Eylül öğrencilere-öğretmenlere otobüs, metrobüs, metro bedava mı? sorularına yanıt arıyor. İBB'den gelen açıklama öğrencileri sevindirdi.

12 Eylül Bugün İETT otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirler açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar İstanbul'da yaşayanları sevindiren açıklamayı yaptı. Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

(Yarın) İstanbul'da İETT otobüsleri bedava mı?

12 Eylül Pazartesi günü okul yolunda olacak milyonlarca öğrenci belirli saatler içinde İETT toplu taşıma sistemlerinde ücret ödemeyecek. İstanbulkart kuıllanılarak giriş yapılırken kartlardan ücret kesilmeyecek. İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet eden Çağlar, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ekiplerin görevlendirileceğini ve trafiği tıkayan araçların çekileceğini vurguladı.

İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci yollarda olacak

İstanbul'da 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmenin 6 bin 840 okulda yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağını belirten Çağlar, 16 bin okul servisinin yollarda olacağını ve 300 bin öğrencinin bu servislerden yararlanacağını dile getirdi.

12 Eylül'de Marmaray bedava mı?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'ın 12 Eylül'de ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir duyuru yapılmadı.