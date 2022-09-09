İzmir'de bu hafta öğrencilere ESHOT otobüsler ücretsiz mi, 5 kuruş mu? 12 Eylül okulların açıldığı ilk hafta İzmir'de otobüs, metro bedava mı? Tüm Türkiye'de 2022-2023 eğitim öğretim dönemi resmi olarak 12 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İzmir'de yaşayan yüz binlerce öğrenci 12 Eylül'de okullarında olmak için yola çıkacak. İzmir'de geçen sene okulların açıldığı hafta toplu taşıma 5 kuruş olmuştu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 2022 yılında 12 Eylül-16 Eylül tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

İzmir'de bu hafta öğrencilere ESHOT otobüsler ücretsiz mi, 5 kuruş mu? 12 Eylül okulların açıldığı ilk hafta İzmir'de otobüs, metro bedava mı? Tüm Türkiye'de 2022-2023 eğitim öğretim dönemi resmi olarak 12 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İzmir'de yaşayan yüz binlerce öğrenci 12 Eylül'de okullarında olmak için yola çıkacak. İzmir'de geçen sene okulların açıldığı hafta toplu taşıma 5 kuruş olmuştu. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 2022 yılında 12 Eylül-16 Eylül tarihlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Takvime göre okullar 12 Eylül Pazartesi başlıyor. Milyonlarca öğrencinin yaz tatili 12 Eylül'de bitecek. 12 Eylül sabahı okula gitmek üzere evinden çıkan öğrenciler İzmir'de ESHOT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

İzmir'de bu hafta öğrencilere ESHOT otobüsler ücretsiz mi, 5 kuruş mu?

İzmir'de 2021 yılında okulların açıldığı hafta toplu taşıma araçları 5 kuruş karşılığında hizmet vermişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala İzmirliler toplu taşımanın ücretsiz mi yoksa indirimli mi olacağını araştırmaya başladı. Konya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT ile irtibata geçerek konuya dair bilgi edinebilirsiniz.

12 Eylül okulların açıldığı ilk hafta İzmir'de otobüs, metro bedava mı?

Geçtiğimiz sene İzmir'de okulların açıldığı ilk hafta otobüsler, metro ve vapur seferleri 5 kuruşa hizmet vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi “kış trafik düzeni” kapsamında bir dizi önlemi duyurmuştu. UKOME kararıyla ilk kez bu yıl, yalnızca ilk haftaya özel olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa yararlanması sağlandı. Uygulama 5 Eylül Pazar'ı, 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlayacak; 10 Eylül Cuma'yı, 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona ermişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında benzer bir uygulama yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da 12 Eylül'de otobüsler ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yaptı. Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.