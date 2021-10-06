Bülent Ersoy Sefam Olsun şarkısının sözleri nedir? Bülent Ersoy Hani Bizim Sevdamız şarkısının sözleri nedir?
Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy seslendirdiği eserler oldukça çok sevilmektedir. Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy’un seslendirdiği şarkılardan en çok beğenilenlerden ikisi Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız’dır. Birçok kişi Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız şarkılarının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Bülent Ersoy Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız şarkılarının sözleri…
2021-10-06 01:07:12
Türk Sanat Müziğinin divası Bülent Ersoy seslendirdiği eserler oldukça çok sevilmektedir. Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy'un seslendirdiği şarkılardan en çok beğenilenlerden ikisi Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız'dır. Birçok kişi Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız şarkılarının sözlerini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Bülent Ersoy Sefam Olsun ve Hani Bizim Sevdamız şarkılarının sözleri…
Bülent Ersoy Sefam Olsun şarkısının sözleri
Bir elimde cımbız, bir elimde ayna
Umurumda mı ki bu dünya?
Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde
Günümü gün ediyorum sefam olsun oh, oh
Her gün başka bir gönülde, her gün başka bir alemde
Günümü gün ediyorum sefam olsun oh oh
Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum oh oh
Her gün bir aşk buluyorum, buluyorum oh oh
Bu dünyanın anasını satıyorum oh oh
Kadeh kadeh rakıları içiyorum oh oh
Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh oh
Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh, oh sefam olsun
Bir yanımda sazlar, bir yanımda cazlar
Ben de hem işve hem de naz var
Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde
Günümü gün ediyorum sefam olsun oh oh
Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde
Günümü gün ediyorum sefam olsun oh
Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum oh oh
Her gün bir aşk buluyorum, buluyorum oh oh
Bu dünyanın anasını satıyorum oh oh
Kuru, sulu karıştırıp içiyorum oh oh
Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh oh
Üflemeyin sakın dostlar uçuyorum oh, oh sefam olsun
Helal olsun
Düşmanlarım çatlasın oh oh
Bülent Ersoy Hani Bizim Sevdamız şarkısının sözleri
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allahım
Böylesine acıyı tatmadım
Yokluğu çok zor alışamadım
Onsuz yaşamayı başaramadım
Al benim de canımı Allahım
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdım bilirsin Allahım
Ayrılığın adını anmazdım
Ruyamda görsem de inanamazdım
Benden çok sevene gitse yanmazdım
Nasıl sevdım bilirsin Allahım
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
devirirdi dağları
(Hani bizim sevdamız) eritirdi buzları
Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı
Hani bizim sevdamız
Oof, of öyle sevdim öyle yandım ki şahidim Allahım
Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi
Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi
Yaktı da deldi geçti be karagözlüm
Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende, finalinle övün
Hani bizim sevdamız devirirdi dağları
Hani bizim sevdamız eritirdi buzları
Böyle miydi andımız
Neler oldu bize böyle be gecegözlüm
Neden esti bu son rüzgar üstümüze
Ses ver, ses ver n'olur ses ver
Bülent Ersoy'un hayat hikayesi
Türk Sanat Müziğinin Divası olarak kabul edilen Bülent Ersoy'un hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Bülent Ersoy kaç yaşında? Bülent Ersoy nereli? İşte tüm detayları ile Bülent Ersoy'un hayat hikayesi…
Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz çocukken müzik ile ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, o dönem özel dersler alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. 2 ay boyunca İstanbul Konservatuarı'nda müzik eğitimi alan Bülent Ersoy, o dönem oldukça meşhur olan Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi hocalaran özeş müzik dersi alarak kendini geliştirmiştir. Henüz genç yaşlarında oldukça iyi bir müzikal bilgiye sahip olan Bülent Ersoy ilk sahne deneyimini henüz 18 yaşındayken Üsküdar'da yer alan Oya Düğün Salonu olarak da bilinen Özlem Aile Gazinosunda yaşamıştır.
Aynı zamanda bu dönemde Sunar Konser Bürosu ve Fikret Torun tarafından düzenelenen ses yarışmasına katılarak yarışmanının birinciliğini elde etmiştir ve 1000 liralık para ödülünü kazanmıştır.
19 yaşındayken ilk 45'liği olan Lüzum Kalmadı-Neye Yarar Gelişin plağını Saner Plak vasıtasıyla müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Bülent Ersoy bu plakta Lüzum Kalmadı ve Neye Yarar Gelişin şarkılarını seslendirmiştir.
1974 yılında dönemin meşhur gazinolarından biri olan Maksiz Gazinosu'nda sahne almaya başlayan Bülent Ersoy, bu dönem çıkarmış olduğu Tuti-i Mucizeyi Guyem Ne Dersem Lâf Değil adlı plak ile müzik piyasalarını etkilemiştir. Bu plak sayesinde oldukça tanınan Bülent Ersoy, o dönem Maksim Gazinosu sahibi Fahrettin Aslan tarafından assolist olarak görülmeye başlanmıştır.
Gerçek soyismi Erkoç olan Bülent Ersoy'un soyismini Müjdat Gezen Ersoy olarak değiştirmiştir.
Her ne kadar 70'li ve 80'li yıllarda pop, arabesk ve fantezi müzikler oldukça fazla seslendirilse de Bülent Ersoy icra etmiş olduğu Türk sanat müziği eserleri ile birçok kişinin beğenisini kazanmıştır ve bunun yanı sıra plakları satış rekoru kırmıştır.
1980'li yıllarda sürekli mahkemeler ile problem yaşamıştır. İlk olarak Ağustos 1980 yılında İzmir Fuarı'nda göğüslerini açması sebebiyle ve daha sonra ise İzmir'de bir hakime hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine girdi. 12 Eylül'den sonra ise devletin trans sanatçılara yönelik uyguladığı sansür nedeniyle, 1988 yılına kadar sahne yasağı aldı.
1981 yılında Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Bülent Ersoy'un kadın olması hukuken tanınmıyordu. Bu sebeple Bülent Ersoy'un sahneye ancak erkek kıyafeti ile çıkabileceği bildirildi. Daha sonra 1988 yılı ile birlikte Bülent Ersoy pembe kimlik alarak, resmen kadın olarak tanındı.
Birçok albüme imza atan ve bu albümler ile Türkiye'de oldukça ses getiren Bülent Ersoy 69 yaşında ve halen sanat hayatına devam etmektedir.
Bülent Ersoy'un albümleri
1973 - Ah Tut-i Mucize Guyem
1975 - Şöhretler
1975 - Konser 1
1976 - Toprak Alsın Muradımı
1976 - Bir Tanrıyı Bir de Beni
1976 - Konser 2
1977 - Konser 3
1978 - Orkide 1
1978 - Ölmeyen Şarkılar
1979 - Orkide 2
1979 - Meyhaneci
1980 - Dolmamış Çilem
1980 - Beddua
1981 - Mahşeri Yaşıyorum
1981 - Yüz Karası
1983 - Ak Güvercin
1983 - Ne Duamsın Ne De Bedduam
1984 - Düşkünüm Sana
1985 - Yaşamak İstiyorum
1986 - Anılardan Bir Demet
1987 - Avustralya Konseri
1987 - Suskun Dünyam
1988 - Biz Ayrılamayız
1988 - Anılardan Bir Demet
1989 - Öptüm
1989 - İstiyorum
1989 - Şiirlerle Şarkılarla
1989 - Seçmeler
1989 - Bizim Hikayemiz
1991 - Bir Sen, Bir De Ben
1992 - Ablan Kurban Olsun Sana
1993 - Sefam Olsun
1995 - Benim Dünya Güzellerim
1995 - Alaturka 95
1997 - Maazallah
2000 - Alaturka 2000
2002 - Canımsın
2011 - Aşktan Sabıkalı
2012 - Suskun Dünyam
Bülent Ersoy'un oynadığı dizi ve filmler
2017 - Çukur (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)
2017 - Dünya Güzellerim (Kendisi)(Tv Programı)
1989 - İstiyorum (Bülent)(Sinema Filmi)
1989 - Anılar (Konuk oyuncu)(Sinema Filmi)
1988 - Biz Ayrılamayız(Sinema Filmi)
1986 - Efkarlıyım Abiler(Ayşe)(Video)
1985 - Tövbekar Kadın (Sultan)(Video)
1984 - Asrın Kadını(Ceylan)(Video)
1984 - Acı Ekmek(Belma)(Sinema Filmi)
1981 - Yüz Karası (Bülent)(Sinema Filmi)
1980 - Beddua (Bülent)(Sinema Filmi)
1978 - İşte Bizim Hikayemiz (Bülent)(Sinema Filmi)
1977 - Ölmeyen Şarkı (Bülent)(Sinema Filmi)
1976 - Sıralardaki Heyecan (Bülent)(Sinema Filmi)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)