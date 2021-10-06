Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Belçika gelmektedir. Belçika’da çalışmak veyahut Belçika’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Belçika’da asgari ücret ne kadar? Belçika’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Belçika’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Belçika’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Belçika’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Belçika gelmektedir. Belçika'da çalışmak veyahut Belçika'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Belçika'da asgari ücret ne kadar? Belçika'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Belçika'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Belçika'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Belçika'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Belçika, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada ortalama bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Belçika, kişi başına satın alma gücü paritelerine göre 2020 itibari ile 18.sırada 50,114 değeri ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Belçika, Türkiye'den de daha yüksek bir alım gücüne sahiptir. Belçika'da 2021 itibari ile çeşitli asgari ücret ödeme sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemler şöyledir;

Asgari alt limit 1593,81 Euro

19 yaşını dolduran ve en 6 ay boyunca çalışan vatandaşlar 1636,10 Euro

20 yaşını dolduran ve en az 12 ay boyunca çalışan vatandaşlar 1654,90 Euro

Belçika'da çalışma saatleri nasıldır?

Belçika birçok Avrupa ülkesi gibi ortalama bir çalışma saati uygulaması kullanmaktadır. Birçok kurumda haftalık çalışma saati 38-40 saat arasında yer almaktadır. Belçikada çalışan vatandaşlar yıllık 24 gün izin yapma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra 10 adet milli bayrama sahip olan Belçika, bu günlerde de tatil uygulaması yapmaktadır.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Belçika'da asgari maaş; 1594 €

Belçika'da ortalama maaş; 1950 €

Belçika'da mimar maaşı; 2476 €

Belçika'da garson maaşı; 1438 €

Belçika'da işçi maaşı; 983 €

Belçika'da çocuk bakıcısı maaşı; 964 €

Belçika'da inşaat ustası maaşı; 1660 €

Belçika'da muhasebeci maaşı; 2480 €

Belçika'da dişçi maaşı; 7200 €

Belçika'da doktor maaşı; 5860 €

Belçika'da hemşire maaşı; 2985 €

Belçika'da elektronik mühendisi maaşı; 3440 €

Belçika'da İngilizce çevirmen maaşı; 2094 €

Belçika'da makine mühendisi maaşı; 3100 €

Belçika'da öğretmen maaşı; 2530 €

Belçika'da sekreter maaşı; 1450 €

Belçika'da tesisatçı maaşı; 1585 €

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret uygulaması bulunmamaktadır.

Belçika'da gıda fiyatları nasıl?

Ekmek; 0.84 €

Bir düzine yumurta; 2.55€

1 litre süt; 0.98 €

Peynir; 11.5 €

Domates; 2.18 €

Marul; 1.19 €

Patates; 1.37 €

Soğan; 1.27 €

Portakal; 2.25 €

Bir buçuk litre su; 0.87 €

Belçika'da ulaşım fiyatları nasıl?

Tek seferlik toplu taşıma bileti; 2.1 €

Aylık toplu taşıma kartı; 49 €

Taksi açılış ücreti; 4 €

1 kilometre taksi ücreti; 2 €

Taksiyle 1 saatlik yolculuk; 35 €

1 litre benzin; 1.43 €

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.