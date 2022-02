Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan kardeş mi? Buket Dereoğlu hayatı, annesi ve babası

Buket Dereoğlu kimdir? Ercan Yazgan'ın kızı olarak bilinen Buket Dereoğlu'nun hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki ama Buket Dereoğlu kimdir, kaç doğumlu kaç yaşındadır? Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan kardeş mi? Hangi okullardan mezun oldu? Anne ve babası kim? İşte Buket Dereoğlu hayatı, annesi ve babası...

Buket Dereoğlu kimdir?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan oyuncu 1970 İstanbul doğumludur. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Anne ve babası küçük yaşta boşanan Dereoğlu'nun annesi, ikinci evliliğini oyuncu Ercan Yazgan ile yapmıştır.

Dereoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun olup; oyunculuk deneyimini annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda almıştır. Daha sonra güzel oyuncu birçok tiyatro sahnesinde rol almıştır.

Ün kazanmasına sebep olan 1989 yılında başlayan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde birçok usta sanatçıyla oynamıştır.

Buket Dereoğlu eşi

Buket Dereoğlu 1994–1996 yılları arasında, Çocuklar Duymasın'ın Zero Tuna'sı olarak tanıdığımız Volkan Severcan ile evliydi. 2004-2009 yılları arasında ise Özgür Özgülgen ile evlenmiş ve çiftin Can Özgülgen adında bir çocukları bulunuyor. Güzel oyuncu şu an bekar.

Buket Dereoğlu hayatı, annesi ve babası

Buket Dereoğlu'nun anne ve babası, güzel oyuncu küçükken boşanmıştır. Annesi İdil Yazgan, oyuncu Ercan Yazgan ile evlenmiştir.

Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan kardeş mi?

Acemi Cadı dizisiyle tanınan Billur Yazgan'ın soyadı benzerliği nedeniyle Ercan Yazgan'ın çocuğu olduğu düşünülse de bu durum yalan haberden kaynaklıdır.

Dolayısıyla Billur Yazgan ve Buket Dereoğlu kardeş değildir.

Yıllar öncesinde Ercan Yazgan'ın vefatı üzerine, Billur Yazgan'a başsağlığı dileyen hayranlarına oyuncu;

"Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik... Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm... Hepimizin başı sağ olsun. Yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...'' açıklamasında bulunmuştu. .