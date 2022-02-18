Gökçe Bahadır'ı tatlı telaş sardı! Evleniyor

Yakın zamanda hayatlarını birleştirme planları yapan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftini nikah telaşı sardı.

Gökçe Bahadır önceki gün Bebek'teki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Bahadır, evlilik soruları üzerine “25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlık yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturmaca içine girdim” dedi. Oyuncu, “özel bir evlilik teklifi aldığı” haberlerini doğruladı:



“Evet, her şey gönlüme göre oldu, ancak adı üstünde; özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum. Tabii ki bana sürpriz oldu.”

Düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği sorulunca “Hâlâ Yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim” diyen Gökçe Bahadır, reklam yüzü olduğu takı firmasının düğünü için kendisine özel tasarım takılar hediye edeceği iddiası için de şöyle dedi:



“Evet, öyle bir durum var. Takılarda benim de dokunuşlarım olacak.”

Gökçe Bahadır, Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”. .