DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Geçecek klibi izle | Tarkan 'Geççek' şarkı sözleri
Orhan Gencebay: 'Özür dilerim, Gülşen benim evladımdır'
At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılardan saldırı ve tahliye girişimi
Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gelen işçilere gözaltı
Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan kardeş mi? Buket Dereoğlu hayatı, annesi ve babası
Gökçe Bahadır'ı tatlı telaş sardı! Evleniyor
Tarkan'ın Geççek şarkısı ne anlatıyor? Geççek kimin için yazıldı?
Geççek dinle | Tarkan Geçecek şarkısı dinle | Tarkan Geççek sözleri neler?
İHA muhabiri kendisini döven Sarıkaya ile nasıl uzlaştığını anlattı
Bursa taksimetre ayar ücreti | Bursa taksimetre güncelleme fiyatı ne kadar?
A101 kimin? A-101'in sahibi kim? A-101'in sahibi Turgut Aydın kimdir?
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler
Mısır'ın kayalara oyulan firavunlar tarihi
BİM kimin? BİM marketin sahibi kim? BİMin sahibi kim?

TIMETURK / YAŞAM / Gökçe Bahadır'ı tatlı telaş sardı! Evleniyor

Gökçe Bahadır'ı tatlı telaş sardı! Evleniyor

Yakın zamanda hayatlarını birleştirme planları yapan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftini nikah telaşı sardı.

1 Saat Önce
2022-02-18 18:01:25
Gökçe Bahadır'ı tatlı telaş sardı! Evleniyor

Gökçe Bahadır önceki gün Bebek'teki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Bahadır, evlilik soruları üzerine “25 Şubat'ta düğünümüz var. Hazırlık yapıyoruz, çok heyecanlıyız. Malum işler güçler de var. Yoğun bir koşturmaca içine girdim” dedi. Oyuncu, “özel bir evlilik teklifi aldığı” haberlerini doğruladı:

“Evet, her şey gönlüme göre oldu, ancak adı üstünde; özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum. Tabii ki bana sürpriz oldu.”

Düğününde nasıl bir gelinlik giyeceği sorulunca “Hâlâ Yemek arasında gelinlik bakıyorum. İnşallah beğendiğim bir şey giyeceğim” diyen Gökçe Bahadır, reklam yüzü olduğu takı firmasının düğünü için kendisine özel tasarım takılar hediye edeceği iddiası için de şöyle dedi:

“Evet, öyle bir durum var. Takılarda benim de dokunuşlarım olacak.”

Gökçe Bahadır, Hakan Gence'ye verdiği röportajda aşkı şöyle tanımlamıştı:

“Aşk güzel aynı zamanda da zor. Gün gelir her şey toz pembedir, gün gelir seni duvara çarpar. Aşk iniş ve çıkışları olan zor bir duygu”. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş