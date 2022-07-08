Bugün (8 Temmuz) sağlık ocakları, devlet hastaneler açık mı? Sağlık ocakları neden kapalı? 8 Temmuz Cuma aile hekimleri çalıyor mu? Doktorlar grevde mi? Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Ekrem Karakaya bir şahsın silahlı saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Ekrem Karakaya'nın hain saldırısı sonucu Türk Tabipler Birliği 7 ve 8 Temmuz'da iş bırakma grevi yapma kararı aldı. Doktor randevusu olan ve sağlık ocağına (aile sağlığı merkezi) gitmek isteyenle bugün buraların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı.

Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakay bir şahsın silahlı saldırısı sonucu başından vuruldu. Saldırı sonucu ağır yaralanan Ekrem Karakaya ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülkeyi yasa boğan ölüm sonrası Türk Tabipler Birliği'nden iş bırakma eylemi kararı geldi. Yaşanan gelişmelerden sonra vatandaşlar Bugün (8 Temmuz) sağlık ocakları, devlet hastaneler açık mı? Sağlık ocakları neden kapalı? 8 Temmuz Cuma aile hekimleri çalıyor mu? Doktorlar grevde mi? sorularını sıkça sormaya başladı.

Bugün (8 Temmuz) sağlık ocakları, devlet hastaneler açık mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Doktor Ekrem Karakaya'ya'nın hain saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Ökten şunları söyledi: "Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm üyelerimizle, tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle ve de tüm sağlık emekçileriyle yarın sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımız, tepkilerimiz haykıracağımızı ifade ediyoruz.”

Sağlık ocakları neden kapalı?

8 Temmuz'da tüm sağlık ocaklarının ve tüm doktoraların iş bırakması beklenmiyor. 8 Temmuz Cuma günü semtinizde size hizmet veren sağlık ocağı ile irtibata geçip açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca sizin aile hekiminiz de olmasa bile sizi başka doktorlara yönlendirebilirler.

8 Temmuz Cuma aile hekimleri çalıyor mu?

TTB kararı ile 7-8 Temmuz'da doktorlar 2 gün iş bırakma eylemi yapacak. Aile hekimlerinde de bazı doktorlar çalışmaya devame edebilir. Bunu öğrenmek sağlık ocağıınız ile iletişime geçmenizde fayda var.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Devlet hastanesi nedir?

Devlet hastanesi, bir devlet tarafından finanse edilen ve işletilen bir hastanedir. Şehir hastanesi, toplum hastanesi, bölge hastanesi, belediye hastanesi de devlet hastaneleri sırasına dahildir. Güney Afrika gibi bazı ülkelerde bu terim kamu hastanesi ile eş anlamlıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde, genel kamu hastaneleri yerel yönetimler tarafından işletilmektedir.