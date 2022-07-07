Yarın devlet hastaneler kapalı mı? Aile hekimleri 8 Temmuz'da çalışıyor mu? Sağlık ocakları bugün açık mı? Poliklinikler yarın açık mı, kapalı mı, doktor var mı? Türk Tabipleri Birliği'nin aldığı flaş grev kararı sonrası vatandaşlar yarın (8 temmuz) devlet hastanelerin, sağlık ocaklarının, polikliniklerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Ekrem Karakaya'nın bir şahıs tarafından başından vurularak katledilmesi üzerine TBB 7 Temmuz ve 8 Temmuz'da iş bırakma grevi yapacağını açıkladı.

Yarın devlet hastaneler kapalı mı? Aile hekimleri 8 Temmuz'da çalışıyor mu? Sağlık ocakları bugün açık mı? Poliklinikler yarın açık mı, kapalı mı, doktor var mı? Türk Tabipleri Birliği'nin aldığı flaş grev kararı sonrası vatandaşlar yarın (8 temmuz) devlet hastanelerin, sağlık ocaklarının, polikliniklerin açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Ekrem Karakaya'nın bir şahıs tarafından başından vurularak katledilmesi üzerine TBB 7 Temmuz ve 8 Temmuz'da iş bırakma grevi yapacağını açıkladı.

Konya Şehir Hastanesinde Kardiyoloji uzamanı olarak görev yağan Dr. Ekrem Karakaya ile bir şahıs arasında çıkan tartışmada saldrgan genç doktoru başından vurdu. Hastanede hızlıca ameliyata alınan doktor ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Saldırgan da aynı silahla hayatına son verdi. Doktor Ekrem Karakaya'ya yapılan vahşi saldı ülke gündemine oturdu. Türk Tabipleri Birliği de yaşanan olaydan sonra bir karar aldı.

Yarın devlet hastaneler kapalı mı?

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten açıklamasında şunları söyledi: Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz.

Aile hekimleri 8 Temmuz'da çalışıyor mu?

Aile hekimlerinin 8 Temmuz Cuma günü çalışıp çalışmadığını bulunduğunuz semtin sağlık ocağı ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

Poliklinikler yarın açık mı, kapalı mı, doktor var mı?

Yarın ülke genelinde TBB iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. TBB'den yapılan açıklamada grevin 7 Temmuz ve 8 Temmuz günlerinde olacağı beliritldi.