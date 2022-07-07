7-8 Temmuz hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı, açık mı? Poliklinik randevuları iptal mi? Bugün ve yarın aile hekimleri çalışıyor mu? Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın vahşice katledilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Acı olay sonrası Türk Tabipler Birliği de 7 Temmuz Perşembe ve 8 Temmuz Cuma günleri doktorların iş bırakma grevi yapacağını açıkladı. Vatandaşlar da 7-8 Temmuz'da hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak edip araştırıyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ekrem Karakaya bir şahıs tarafından vahşice öldürüdü. Ekrem Karakaya'nın ölümü ülkeyi yasa boğdu. Olaya tepkiler de peş peşe gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. Doktor şiddetine karşı dikakt çekmek için TBB'de 2 gün iş bırakma grevi yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 7-8 Temmuz hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı, açık mı? Poliklinik randevuları iptal mi? Bugün ve yarın aile hekimleri çalışıyor mu? soruları pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

7-8 Temmuz hastaneler, sağlık ocakları kapalı mı, açık mı?

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten açıklamasında şunları söyledi: Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz.

Bugün ve yarın aile hekimleri çalışıyor mu?

TBB'nin açıklamasına göre 7 Temmuz Perşembe ve 8 Temmuz Cuma günleri (2 gün) doktorlar iş bırakma grevi yapacak. Sağlık ocakları ve aile hekimlerine gitmek isteyen vatandaşlar öncelike bulunduğu semtteki sağlık ocağını telefon ile arayabilir. 7-8 Temmuz'da ülke genelinde tüm sağlık ocakları kapalı olmayacak. Sağlık coakları ve aile hekimlerinin bir kısmı grevde olurkan bir kısmı da işinin başında olabilir.

Acil servisler 24 saat açık

Acil bir durumu olan vatandaşlarımız hastanelerin acil servis bölümlerine başvurabilirler. Acil servisler vatandaşlarımıza 24 saat hizmet vermektedir.