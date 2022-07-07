Sağlık ocakları bugün kapalı mı? 7 Temmuz Perşembe devlet hastanesi, sağlık ocağı ve poliklinikler kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Konya Şehir Hastanesinde Ekrem Karakaya'nın bir şahıs tarafından vahşice öldürülmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği 7 ve 8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu. Hastaneye ve sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar da 7 Temmuz (bugün) hastanelerin aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin çalışıp çalışmayacağını merak ediyor.

Sağlık ocakları bugün kapalı mı? 7 Temmuz Perşembe devlet hastanesi, sağlık ocağı ve poliklinikler kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Konya Şehir Hastanesinde Ekrem Karakaya'nın bir şahıs tarafından vahşice öldürülmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği 7 ve 8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu. Hastaneye ve sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar da 7 Temmuz (bugün) hastanelerin aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimlerinin çalışıp çalışmayacağını merak ediyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya bir hastası tarafından vahşice öldürüldü. Silahla kafasından vurulan Ekrem Karakaya'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırgan da aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşanan acı olaydan sonra Türk Tabipler Birliği (TTB) Türkiye genelinde doktorların 2 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Peki 7 Temmuz Perşembe ve 8 Temmuz Cuma doktorlar grevde mi?

Sağlık ocakları bugün kapalı mı?

Sağlık ocaklarının kapalı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ülke genelinde sağlık ocakları tamamen kapalı olmayavbilir. Bulunduğunuz semtin sağlık ocağını telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.

Doktorlar grevde mi?

Ekrem Karaya'nın vahşice katledilmesi üzerine TTB yaptığı yazılı açıklama ile 2 günlük grev yapacaklarını açıkladı. Doktor şiddetine tepki çekmek isteyen Türk Tabipler Birliği (TTB) 7 Temmuz perşembe ve 8 Temmuz Cuma iş bırakacak.

7 Temmuz Perşembe devlet hastanesi, sağlık ocağı ve poliklinikler kapalı mı?

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten açıklamasında şunları söyledi: Dr. Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz.

Acil servisler açık

Acil servisler ve özel klişnikler 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.

Bakan Koca'dan Ekrem Karakaya paylaşımı

Fahrettin Koca sosyal medaydan yaptığı paylaşımında "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi. .