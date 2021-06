Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021 İlkokul-ortaokul-lise sınıf tekrarı var mı?

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Milyonlarca öğrenci bu sene de korona virüs salgını gölgesinde eğitimlerine devam etti. Öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini alacak. Sınavları iyi olmayan öğrenciler karne günü yaklaşırken Bu sene sınıfta kalma var mı diye araştırmaya başladı. MEB 2. dönem sınavlarını öğrencilerin isteğine bırakmıştı. Peki 2021'de İlkokul-ortaokul ve lisede sınıf tekrarı var mı? 2021 yılında ilkokulda, ortaokulda ve lisede sınıfta kalma olacak mı?

18 Haziran'a sayılı günler kala öğrencileri karne heyecanı sardı. 18 Haziran'da karneleri alacak olan milyonlarca öğrenci ders notlarını merak ediyor. Sınavlardan iyi not alamayan öğrenciler ise bu yıl sınıfta kalma var mı diye soruyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde önce tam kapanma ardından da kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmış ve bu sürede yüz yüze eğitimler yerini uzaktan eğitime bıarakmıştı. Bu dönemde okullarda sınavlar da yapılamadı ve MEB yapılacak 2. dönem sınavlarına girip girmemeyi öğrencilerin isteğine bıraktı.

Bu yıl sınıfta kalma var mı?

2021 yılında yani bu sene okullarda ilk okullar hariç sınıfta kalma olacak. Ders geçme ve sınıf geçme kriterlerini karşılayamayan öğrenciler başarısız kabul edilerek sınıf tekrarı yapacak.

İlkokulda sınıfta kalma var mı?

2021 yılında ilkokullarda sınıfta kalmanın olup olmadığı merak ediliyor. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma olmayacak.

2021 ortaokulda sınıfta kalma var mı?

Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

Lisede sınıfta kalma var mı?

Liselerde yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullarda bu sene 18 Haziran'da karneler dağıtılacak. Ancak karnelerin dağıtılması ile okullar bitmeyecek. Okullarda telafi eğitimi yapılacak. İsteyen öğrenci telafi eğitimlerine katılabilecek.

Ders geçme notu kaç?

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.