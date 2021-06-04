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Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın yaptığı açılışın ardından caminin adı araştırılmaya başlandı. Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet nerede yaşadı? Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?

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04.06.2021 14:55:45
Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?

Uzun Mehmet kimdir? 

Türkiye'de ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet'in 1829 yılında Karadeniz Ereğli'de kömürü bulmasıyla başlamıştır. İlk fiilî üretim ise 1848 yılında "Hazine-i Hassa" tarafından havzanın Galata sarraflarına kiralanmasıyla gerçekleşmiş ve bu idare altında çok ilkel bir çalışma ile 40–50 bin ton civarında kömür üretilmiştir. Kırım Harbi'nin başlaması ile idare İngilizlere geçmiş, 1864 yılında ise devrin Kaptan-ı Deryası'na devredilmiş ve bir maden nazırlığı kurulmuştur. Bu devrede havzada büyük gelişmeler olmuş, tren ve dekovil hatları döşenmiş havzanın sınırları tespit edilmiş, kok, briket, ateş tuğlası ve çimento fabrikaları gibi tüketici tesisler kurulmuş ve üretim muntazam artışlarla 1907 yılında 735.000 tona erişmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında faaliyet tekrar gerilemiş savaşın sonunda ise havza Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu idare altında istihsal 1920 yılında 570.000 tona erişmiştir.

Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?

Uzun Mehmet 1829 yılında Karadeniz Ereğli'de kömürü ilk bulan kişidir. Türkiye'de ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet'in buluşuyla başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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