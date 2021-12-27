2022 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi şimdiden yılbaşı planını yapmaya başladı. Yılbaşının cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Bu sene yılbaşı tatili var mı? 31 Aralık Cuma okul var mı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 1 Ocak normalde resmi tatiller içerisinde yer alır ancak 2022 yılının ilk günü Cumartesi gününe denk geldiği için tatil olmayacak. Peki 31 Aralık'ta tatil var mı? 31 Aralık yarım gün mü?

Bu sene yılbaşı tatili var mı? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma okul var mı? sorusu pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılbaşının gelmesini bekleyen ve plan yapmaya başlayan vatandaşlar izinlerin kaç gün olacağını ve 31 Aralık Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Binlerce çalışan da 31 Aralık'ta yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor.

Bu sene yılbaşı tatili var mı?

2022 yılında yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için yılbaşı tatili olmayacak. 2022 yılbaşı mevzuata göre tatil değil. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor ancak 2022'de 1 Ocak cumartesi gününe denk geliyor.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatine göre çalışacak. Öğrenciler için de 31 Aralık'ta tam gün eğitim olacak.

31 Aralık Cuma yarım gün mü?

Tüm çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatlerine göre çalışacak. 31 Aralık'ta işçi ve memurlara yarım gün mesai uygulaması yok.

31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak. Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak.

2022 resm tatiller hangileri?

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.