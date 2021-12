Bu kremi çatlaklarınıza sürerseniz...

Vücut çatlakları genetik faktörler, gebelik, kilo alıp verme ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşabiliyor. Peki doğal içerikli bir çatlak kremi nasıl hazırlanır? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Vücutta gebelik, kilo verme, kilo alma, genetik faktörler, cilt kuruluğu ve yanlış beslenme alışkanlıkları yüzünden beyaz çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar kişiyi oldukça rahatsız eden bir görünüme sebep olurlar. Bel, bacak, karın ve kol bölgelerinde oluşan çatlaklar estetik görünümü bozar. Çatlaklar için piyasada birçok krem satılıyor. Aynı zamanda lazerle de çatlaklar hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Evde doğal malzemelerle çatlak kremi hazırlamak da mümkündür.

Hafif görünümlü çatlaklar için doğal krem nasıl hazırlanır?

Cildiniz çok kuru değilse veya çatlaklarınız yoğun değilse, çok malzemeli bir kreme gerek yoktur. Daha hafif içerikli ve yeni oluşmuş hafif çatlakları önlemeye yetecek içerikte bir krem kullanmanız sizin için yeterli olacaktır.

Hafif görünümlü çatlaklar için üç çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla lavanta yağı ve on damla tatlı badem yağına ihtiyacınız olacak. Ayrıca iki çorba kaşığı aloe vera jeli, on damla greyfurt yağı ve on damla limon yağı da kullanabilirsiniz. Ana malzemeler hafif çatlaklar için yeterlidir. Ancak isterseniz diğer malzemeleri de ilave ederek çok daha faydalı bir krem hazırlayabilirsiniz.

Ağzı kapatılabilen uygun bir kabın içerisinde tüm malzemeleri yağlar iyice birbirine karışıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bu şekilde kullanıma hazır olacaktır. Her kullanımdan önce tekrar karıştırmayı ihmal etmeyin. Karışımı serin bir yerde muhafaza edin ve kremi uygulamadan önce cildinize ıslak veya kuru fırçalama uygulayın.

Kuru fırçalama nedir?

Cildinize uygun bir fırçayla, banyoya girmeden ve herhangi bir şey sürmeden vücudu fırçalamak kuru fırçalama olarak isimlendirilir. Bu işlem için uygun fırça sentetik olanlar değil, kaktüs, at kılı gibi doğal malzemelerden üretilen fırçalardır. Kuru fırçalama yöntemi sayesinde kan dolaşımı hızlanır ve ciltteki ölü hücrelerden arınılır. Cildinizi çizmeden, nazik bir şekilde, aşağıdan yukarıya doğru fırçalamanız gerekir. Kuru fırçalama yöntemi selülit başta olmak üzere, cilt görünümünü bozan problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu yöntemi haftada en az dört defa ve on beş dakika boyunca yapabilirsiniz. Ortalama otun günün sonunda gözle görülür sonuçlar alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.