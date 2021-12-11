DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Melikgazi'de 'Taşların İzinde Kayseri' kitabı tanıtıldı
Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı
2021'in en iyi filmleri
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de tehlike arz eden ve metruk yapılar yıkılıyor
Melikgazi'de iki program birden
Melikgazi'den yeni yollar ile konforlu ve güvenli ulaşım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alımı ilanı
TEMA Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
Bebeğinizin sağlıklı dişlere sahip olması için...
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi TRT'de ne zaman vizyona girecek?
19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Melikgazi'den yine bir ilk! Kayseri’ye Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi Yapılıyor
Melikgazi Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

TIMETURK / GENEL / Bu kremi çatlaklarınıza sürerseniz...

Bu kremi çatlaklarınıza sürerseniz...

Vücut çatlakları genetik faktörler, gebelik, kilo alıp verme ve yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşabiliyor. Peki doğal içerikli bir çatlak kremi nasıl hazırlanır? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...

3 Saat Önce
2021-12-11 20:27:28
Bu kremi çatlaklarınıza sürerseniz...


Vücutta gebelik, kilo verme, kilo alma, genetik faktörler, cilt kuruluğu ve yanlış beslenme alışkanlıkları yüzünden beyaz çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar kişiyi oldukça rahatsız eden bir görünüme sebep olurlar. Bel, bacak, karın ve kol bölgelerinde oluşan çatlaklar estetik görünümü bozar. Çatlaklar için piyasada birçok krem satılıyor. Aynı zamanda lazerle de çatlaklar hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Evde doğal malzemelerle çatlak kremi hazırlamak da mümkündür.

Hafif görünümlü çatlaklar için doğal krem nasıl hazırlanır?

Cildiniz çok kuru değilse veya çatlaklarınız yoğun değilse, çok malzemeli bir kreme gerek yoktur. Daha hafif içerikli ve yeni oluşmuş hafif çatlakları önlemeye yetecek içerikte bir krem kullanmanız sizin için yeterli olacaktır.

Hafif görünümlü çatlaklar için üç çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, on damla lavanta yağı ve on damla tatlı badem yağına ihtiyacınız olacak. Ayrıca iki çorba kaşığı aloe vera jeli, on damla greyfurt yağı ve on damla limon yağı da kullanabilirsiniz. Ana malzemeler hafif çatlaklar için yeterlidir. Ancak isterseniz diğer malzemeleri de ilave ederek çok daha faydalı bir krem hazırlayabilirsiniz.

Ağzı kapatılabilen uygun bir kabın içerisinde tüm malzemeleri yağlar iyice birbirine karışıp homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Bu şekilde kullanıma hazır olacaktır. Her kullanımdan önce tekrar karıştırmayı ihmal etmeyin. Karışımı serin bir yerde muhafaza edin ve kremi uygulamadan önce cildinize ıslak veya kuru fırçalama uygulayın.

Kuru fırçalama nedir?

Cildinize uygun bir fırçayla, banyoya girmeden ve herhangi bir şey sürmeden vücudu fırçalamak kuru fırçalama olarak isimlendirilir. Bu işlem için uygun fırça sentetik olanlar değil, kaktüs, at kılı gibi doğal malzemelerden üretilen fırçalardır. Kuru fırçalama yöntemi sayesinde kan dolaşımı hızlanır ve ciltteki ölü hücrelerden arınılır. Cildinizi çizmeden, nazik bir şekilde, aşağıdan yukarıya doğru fırçalamanız gerekir. Kuru fırçalama yöntemi selülit başta olmak üzere, cilt görünümünü bozan problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu yöntemi haftada en az dört defa ve on beş dakika boyunca yapabilirsiniz. Ortalama otun günün sonunda gözle görülür sonuçlar alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş