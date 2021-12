Bu besinler enerjinizi yükseltip sizi mutlu edecek!

Dengeli ve doğru bir şekilde beslenerek vücudumuzu daha sağlıklı bir hale getirebileceğimizi artık hepimizi biliyoruz. Ayrıca enerjik ve zinde hissedip mutlu olmanın yolu da besinlerden geçiyor. Peki hangi besinler vücudumuza enerji veriyor? Hangi besinler mutlu olmamıza yardımcı oluyor? Gelin birlikte öğrenelim ve beslenme düzenimize onları daha sık dahil edelim...



Sağlıklı ve zinde bir bedenin sırrı dengeli ve doğru bir şekilde beslenmekten geçiyor. Kendinizi keyifsiz, mutsuz, halsiz, yorgun hissediyorsanız mutlaka beslenme şeklinizi gözden geçirmeniz gerekir. Doğru bir şekilde beslenmeyerek vücudunuzdan maksimum verimi almayı beklemeniz hata olacaktır. Doğru besinler sizi zinde hissettirecek, enerji verecek ve mutlu olmanızı sağlayacaktır. Aşağıda sayacağımız besinleri beslenme düzeninize daha sık ekleyerek vücudunuza ihtiyacı olan enerjiyi kazandırabilir ve çok daha mutlu hissedebilirsiniz.

Tüketildiğinde enerji veren, zinde hissettiren besinler hangileri?

Elma - Elma kuersetin maddesi içerir. Bu sayede kuvvetli bir antioksidan olur. Elma tükettiğinizde vücudunuz rahatlar ve çok daha enerjik hissedersiniz.

Somon - Somon Omega-3 ve doymamış yağlardan zengin bir deniz ürünüdür. Bu sayede somon tükettiğinizde depresyona yakalanma riskiniz düşer ve sizi huzursuz ve mutsuz eden, hayat enerjinizi emen endişelerden uzak durabilirsiniz.

Çikolata - Çikolata serotonin içerir. Çikolata tükettiğinizde içerisindeki serotonin sayesinde depresyona yakalanma riskiniz azalır ve vücudunuza enerji gelir. Aynı zamanda çikolata vücudumuzdaki mutluluk hormonu olan endorfinin artmasına yardımcı olur.

Ceviz - Ceviz nörotransmit serotonin içerir. Bu sayede ceviz tükettiğinizde vücudunuz rahatlar ve çok daha mutlu hissedebilirsiniz.

Mısır gevreği - Mısır gevreği folik asit içeren bir besindir. İçerdiği folik asit sayesinde mısır gevreği vücudunuza enerji verip zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

Ispanak - Ispanak da folik asit içeren bir besindir. Dolayısıyla ıspanak tükettiğinizde enerjiniz yükselecek ve çok daha zinde hissedip mutlu olacaksınız.

Kırmızı et - Kırmızı et demir içerir. Vücudumuzda demir eksikliği oluştuğunda kansızlık görülebilir. Kandaki demir eksikliği yüzünden oksijen taşınamaz, çok daha halsiz, mutsuz ve yorgun hissedersiniz. Fakat kırmızı et tüketirseniz vücudunuzun ihtiyacı olan demiri alıp, kansızlıktan ve dolayısıyla yorgunluktan, halsizlikten kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.