Bulaşık makineleri bizlere çok büyük bir kolaylık sunar. Fakat birçoğumuzun bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar maalesef bulanık ve lekeli. Bunun nedeni bulaşık makinesini doğru bir şekilde yerleştirmiyor oluşunuz olabilir. Peki bulaşık makinesi doğru bir şekilde nasıl yerleştirilir? Kirli bulaşıklar makineye yerleştirilirken nelere dikkat etmek gerekir? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Bulaşık makinesi mutfakta geçirdiğimiz vakti kısaltıyor, daha az su harcayarak bulaşıkları daha temiz ve daha pratik bir şekilde temizlememize yardımcı oluyor. Artık hemen hemen her mutfakta bulaşık makinesi var. Hepimiz onu sık sık kullanıyoruz. Fakat çoğu zaman bulaşık makinesini açtığımızda bizi lekeli, doğru düzgün yıkanmamış bulaşıklar karşılayabiliyor. Bunun nedeni bulaşık makinesini doğru bir şekilde yerleştirmemiş olmamız olabilir.

Kirli bulaşıklar makineye yerleştirilirken nelere dikkat etmek gerekir?

Bazen alt rafta yer kalmadığı gerekçesiyle üst rafa da tabak diziyoruz. Fakat tabakların bulaşık makinesinde yıkanması gereken yer alt raftır. Bulaşık makinesinin alt rafı en fazla tabağı alacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca alt raflara gelen sıcak su tabaklara ulaşılabilecek şekilde ayarlıdır. Tabakları üst rafa dizersek bulaşık makinesinden alacağımız verim düşecektir.

Eğer bulaşık makinesini gelişigüzel diziyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü dizdiğiniz tabakların ve kaselerin aynı yöne bakmaları gerekir. Kaseler üst rafa konmalı ve arkadakiler öne doğru, öndekiler ise arka tarafa doğru bakmalıdır. Çünkü yıkanmaları için gerekli olan su ancak bu şekilde onlara ulaşabilir. Ayrıca alt rafa dizdiğiniz tabakların güzel bir şekilde temizlenmesini istiyorsanız onların yüzünü merkeze doğru çevirmeli, iç kısımları birbirine bakacak şekilde yerleştirmeye özen göstermelisiniz.

Üst rafta yer kalmadığında bardaklarımızı alt rafa yerleştirmekten çekinmiyoruz. Fakat bulaşık makinesinin üst rafı bardakların içine suyun nüfuz etmesi ve bu sayede temizlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Alt rafa koyduğunuz bardaklar temizlenmemiş olarak çıkarsa bu makinenizin suçu olmayacaktır.

Çatal kaşıkları da gelişigüzel bir şekilde sepete koymamak gerekiyor. Çünkü hepsi aynı yöne bakari kaşıklar iç içe girerse deterjan ve tazyikli sıcak su onlara ulaşamayacağı için güzel bir şekilde kirlerinden arınmayacaklardır. Bunu engellemek için bazı çatal kaşıkları aşağıya, bazılarını yukarıya bakacak şekilde dizebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.