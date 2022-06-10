Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu sene öğrenci alacak mı? 2022 Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültesi öğrenci kayıtlarına başladı mı? Boğaziçi Hukuk tercihleri açıldı mı? Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz aylarda Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulmuştu. Binlerce adayın tercih etmek için beklediği fakültelerle ilgili yeni gelişmeyi Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu sene öğrenci alacak mı? 2022 Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültesi öğrenci kayıtlarına başladı mı? Boğaziçi Hukuk tercihleri açıldı mı? Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz aylarda Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulmuştu. Binlerce adayın tercih etmek için beklediği fakültelerle ilgili yeni gelişmeyi Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi'nin öğrenci alımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında YKS sınavına girecek olan binlerce kişi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesitesinde Hukuk okumak istiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu sene öğrenci alacak mı?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin önümüzdeki sonbaharda öğrenci alacağını açıkladı.

2022 Boğaziçi Hukuk ve İletişim Fakültesi öğrenci kayıtlarına başladı mı?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci hukuk fakülesi ve iletişim fakültesi öğrenci alımlarına dair yaptığı açıklamada "2022 yılı sonbaharında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlayacaktır" dedi.

Boğaziçi Hukuk Fakültesi hakkında

Yüz elli yılı aşan tarihi ile Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide yükseköğretim kurumlarının başında gelmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, Türk Yükseköğrenim sistemine 10 Eylül 1971 tarihinde dâhil olmuş ve zaman içerisinde yeni akademik birimler ile genişletme çabası devam etmiştir.

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 5 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununun ek 30. maddesine göre, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi açılmasına karar verilmiştir. Böylece ülkemizin en eski yükseköğretim kurumlarından birisi olan Boğaziçi Üniversitesi diğer köklü üniversiteler gibi Hukuk Fakültesine sahip olmuştur.