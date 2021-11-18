2021 Bershka-Zara indirim günleri | Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor?

2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı? Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor? Kasım ayına girilmesiyle birlikte indirim günleri de bir çok marka için başladı. Online alışverişlerde ve mağaza alışverişlerinde geçerli olan indirimlerden faydalanmak isteyenler indirim kampanyalarını şimdiden araştırmaya başladı. İndirim avcılarının en çok ziyaret ettiği mağazaların başında Zara ve Bershka mağazaları bulunuyor. Zara ve Bershka markalarında yüzlerce üründe kış indirimi uygulanacak. Peki Zara-Bershka black friday indirimi ne zaman başlayacak?

İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası ZARA'nın ürünlerini indirimli almak isteyenler indirim günlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Alışveriş tutkunları 2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı? Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. Kasım ayı kış indirimleri kaposamında ürünleri yüzde 50'ye varan inidirimlerle almak mümkün olabiliyor. Peki Zara ve Bershka Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı?

Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home gibi İnditex grubu markalarda yılın çeşitli dönemlerinde indirim günleri uygukanıyor. İndirim haftasında ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle almak mümkün olabiliyor. Zara ve Bershka mağazalarından indirimli alışveriş yapmak isteyenler 2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı? sorusunu sık sık soruyor. 2021 Bershka-Zara indirim günleri 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor?

Zara black friday (Kara Cuma) indirim günleri bu sene Kasım ayının 27'sinde başlayacak. 2021 Zara kış indirimi mobil uygulama üzerinden 26 Kasım akşam saat 20.00'da başlayacak. Online mağaza alışverişleri için ise indirimler 26 Kasım akşam saat 21.00'da başlayacak. Mağazalarda yapılacak alışverişlerde ise indirim 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

Zara Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman başlıyor?

Zara black friday indirimi 2021 senesinde de uygulanacak. 2021 Kasım ayında mobil uygulamalarda, online alışverişlerde ve mağaza alşışverişlerinde geçerli indirimler olacak. İndirimler 7 Kasım Cuma günü başlayacak.

İnditex indirimleri hangi markalarda geçerli?

İnditex grubuna bağlı olan birçok marka bu dönemde ciddi oranlarda indirime giriyor. İnditex grubuna dahil olan ve Zara yılbaşı indirimi gibi indirime girecek markalar Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home.

Zara hakkında

Zara İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.

Inditex hakkında

Inditex 1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran uluslararası moda topluluğu.

Firmanın temelleri 1975 yılında Amancio Ortega Gaona tarafından grubun ana firması Zara'nın açılışına dayanır. Zara'nın ardından çeşitli yaş grupları ve kesimlerdeki tüketicilere yönelik farklı markaların oluşturulmasının ardından bütün şirketleri bir çatı altında toplamak ve yönetmek için Inditex kuruldu.

Inditex'in bünyesinde bulunan markalarının 2014 yılı itibarı ile dünya genelinde 6.393 mağazası ve 100.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Inditex Markaları

Zara

Bershka

Pull and Bear

Stradivarius

Massimo Dutti

Oysho

Zara Home

Uterqüe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.