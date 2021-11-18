Kasım ayına girilmesi ile birlikte pek çok marka ve platform indirimli ürünler satmaya başladı. İndirim sezonu olarak bilinen Kasım ayına özel Efsane Cuma-Şahane Cuma-Muhteşem Cuma adı altında pek çok indirimler yapılıyor. Dünyaca ünlü moda devi Zara da indirimli ürünler satıyor. Zara ve Bershka ürünlerini indirimli olarak almak isteyen alışveriş tutkunları 2021 Bershka-ZARA online ve mobil uygulama indirimi ne zaman? Bershka-ZARA kış indirimi 2021 başladı mı? sorularını yanıt arıyor. Zara ve Bershka kış indirimleri online alışverişlerde ve mobil uygulama alışverişlerinde değişik gün ve saatlerde başlayacak.

Kasım ayına girilmesi ile birlikte pek çok marka ve platform indirimli ürünler satmaya başladı. İndirim sezonu olarak bilinen Kasım ayına özel Efsane Cuma-Şahane Cuma-Muhteşem Cuma adı altında pek çok indirimler yapılıyor. Dünyaca ünlü moda devi Zara da indirimli ürünler satıyor. Zara ve Bershka ürünlerini indirimli olarak almak isteyen alışveriş tutkunları 2021 Bershka-ZARA online ve mobil uygulama indirimi ne zaman? Bershka-ZARA kış indirimi 2021 başladı mı? sorularını yanıt arıyor. Zara ve Bershka kış indirimleri online alışverişlerde ve mobil uygulama alışverişlerinde değişik gün ve saatlerde başlayacak.

İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası ZARA'nın ürünlerini indirimli almak isteyenler indirim günlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Alışveriş tutkunları 2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı? Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. Kasım ayı kış indirimleri kaposamında ürünleri yüzde 50'ye varan inidirimlerle almak mümkün olabiliyor. Peki Zara ve Bershka Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı?

Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home gibi İnditex grubu markalarda yılın çeşitli dönemlerinde indirim günleri uygukanıyor. İndirim haftasında ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle almak mümkün olabiliyor. Zara ve Bershka mağazalarından indirimli alışveriş yapmak isteyenler 2021 Bershka-Zara indirim günleri başladı mı? sorusunu sık sık soruyor. 2021 Bershka-Zara indirim günleri 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

2021 Bershka-ZARA online ve mobil uygulama indirimi ne zaman?

Zara black friday (Kara Cuma) indirim günleri bu sene Kasım ayının 27'sinde başlayacak. 2021 Zara kış indirimi mobil uygulama üzerinden 26 Kasım akşam saat 20.00'da başlayacak. Online mağaza alışverişleri için ise indirimler 26 Kasım akşam saat 21.00'da başlayacak. Mağazalarda yapılacak alışverişlerde ise indirim 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

Zara nedir?

Zara İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. Inditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları da yer almaktadır.

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