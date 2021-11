Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman?

Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman? Kasım ayının sonlarına doğru gelinirken indirim günlerini kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları Zara, Pull And Bear ve Bershka indirimlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İnditex grubu bünyesinde yer alan bu 3 markanın da Kasım ayı Black Friday indirimleri aynı zamanda başlıyor. İşte 2021 yılı Zara ve Pull And Bear ve Bershka indirim günleri...