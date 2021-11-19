Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman? Kasım ayının sonlarına doğru gelinirken indirim günlerini kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları Zara, Pull And Bear ve Bershka indirimlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İnditex grubu bünyesinde yer alan bu 3 markanın da Kasım ayı Black Friday indirimleri aynı zamanda başlıyor. İşte 2021 yılı Zara ve Pull And Bear ve Bershka indirim günleri...

Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman? Kasım ayının sonlarına doğru gelinirken indirim günlerini kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları Zara, Pull And Bear ve Bershka indirimlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İnditex grubu bünyesinde yer alan bu 3 markanın da Kasım ayı Black Friday indirimleri aynı zamanda başlıyor. İşte 2021 yılı Zara ve Pull And Bear ve Bershka indirim günleri...

İnditex grubu markalardan olan Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home gibi markalarda Kasım ayında birbirinden sürpriz indirimler oluyor. Kasım ayı indirim haftasında bu markaların ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle satılıyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var tüm ürünlerde indirim olmuyor. İndirimde alacağınız ürünlerin fiyat geçmişini araştırmanızı öneririrz.

Zara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor?

Zara ve Pull And Bear ve Bershka mağazalarından indirimli alışveriş yapmak isteyenlerZara ve Pull And Bear 2021 kış indirimi ne zaman başlıyor? Zara ve Pull And Bear Black Friday (Kara Cuma) indirimi ne zaman?sorusunu sık sık soruyor. Pull And Bear internet sitesinde indirim günlerine dair şu ifadeler yer alıyor: "En iyi Black Friday 2021 indirimlerinde son trendlere sahip olmak için 26 Kasım'daki fırsatı kaçırma."

Pull&Bear'de Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday indirimlerinin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Pull&Bear kara cuma indirimleri 26 Kasım Cuma günü başlıyor.

Bershka-Zara kış indirimleri ne zaman başlıyor?

Zara black friday (Kara Cuma) indirim günleri bu sene Kasım ayının 27'sinde başlayacak. 2021 Zara kış indirimi mobil uygulama üzerinden 26 Kasım akşam saat 20.00'da başlayacak. Online mağaza alışverişleri için ise indirimler 26 Kasım akşam saat 21.00'da başlayacak. Mağazalarda yapılacak alışverişlerde ise indirim 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.