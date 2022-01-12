Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi? Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı? Soğuk hava dalgası kendisini iyice hissettirmeye başladı. Bitlis'te de yoğun kar yağışı başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Bitlis ve Ardahan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...

Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi? Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı? Soğuk hava dalgası kendisini iyice hissettirmeye başladı. Bitlis'te de yoğun kar yağışı başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Bitlis ve Ardahan'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı...

Bitlis'te yarın (13 Ocak) okullar tatil mi edildi?

Bitlis ve Ardahan'da kar yağışı etkisini artıracak. Yoğun kar yağışı en çok da öğrencileri etkiliyor. Kar yağışında okula gitmekte zorlanan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Bitlis'te okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bitlis'de kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Bitlis ve Ardahan'da 13 Ocak Perşembe okul var mı?

Bitlis ve Ardahan'da kar tatili kararını valilikler veriyor. Kar tatili ile gilgili son gelişmelei Valiliklerin duyurularını takip ederek öğrenebilisiniz. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir. Bazı illerde ilçe bazlı okul tatilleri verilebiliyor. Yaşadığınız ilçenin kaymakamlık duyurularını takip ederek okul tatili ile ilgili gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

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