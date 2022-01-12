Bursa'da 13 Ocak'ta okullar tatil mi? Bursa-Balıkesir 13 Ocak Perşembe kar tatili var mı? Kış artık kendisini iyice hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından dondurucu soğuk ve kar haberleri ile birlikte okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı en çok da okula giden çocukları etkiliyor. Bursa ve Balıkesir'de de 13 Ocak günü kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı bile. Peki 13 Ocak'ta Bursa'da okullar tatil edilir mi? Kar tatili Balıkesir'de var mı?

Bursa'da 13 Ocak'ta okullar tatil mi? Bursa-Balıkesir 13 Ocak Perşembe kar tatili var mı? Kış artık kendisini iyice hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından dondurucu soğuk ve kar haberleri ile birlikte okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı en çok da okula giden çocukları etkiliyor. Bursa ve Balıkesir'de de 13 Ocak günü kar yağışı bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı bile. Peki 13 Ocak'ta Bursa'da okullar tatil edilir mi? Kar tatili Balıkesir'de var mı?

Soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı ve tüm illerimizde kendsini hissetiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından kar yağışı haberleri geliyor. İstanbul'a da yılın ilk karının düştüğü şu günlerde Bursa ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar da kentlerinde okulların durumunu merak ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre yurdun büyük bir kısmında bu haftadan itibaren yoğun kar yağışı görülecek. Bursa ve Balıkesir'de de kar yağışı bekleniyor.

Bursa'da 13 Ocak'ta okullar tatil mi?

Bursa'da yaşayanlar, özellikle öğrenciler okulların durumu merak ediyor. Bursa'da okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bursa'da kent genelinde okullar tatil olmasa bile kar yağışının şiddetli olduğu ilçelerde okullarda eğitime ara verilebilir.

Bursa-Balıkesir 13 Ocak Perşembe kar tatili var mı?

Bursa ve Balıkesir'de kar tatili kararını valilikler veriyor. Kar tatili ile ilgili son gelişmelei Valiliklerin duyurularını takip ederek öğrenebilisiniz. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da kar tatili açıklaması yapabilir.

Bursa 13 Ocak Perşembe hava durumu

Bursa'da 13 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor. Kent genelinde kar yağışı etkisini gösterecek. İşte Bursa 13 Ocak hava dıurumu tahmini...

5 İlde okullar tatil edildi

Şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle pek çok ilde ve ilçede okullar tatil edildi. Çnakkale, Kırklareli, Bingöl, Konya ve Tunceli'de eğitimlere ara verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.